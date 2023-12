La guerra sucia es de Morena no mía, revira Xóchitl Gálvez a Mario Delgado

CUAUTLA, Mor. (apro).- La precandidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, aseguró esta tarde en Cuautla durante un evento con simpatizantes, que ella no dispone de recursos para hacer guerra sucia, tal como fue acusada por el dirigente de Morena, Mario Delgado.

Durante su discurso, frente a unas siete mil personas, en la plaza denominada Monumento a la Bandera, reviró y señaló al morenista de invertir millones de pesos en redes sociales para combatir el crecimiento electoral de la candidata opositora.

Dijo además que las fuerzas de la coalición no van a ratificar en la Ciudad de México, como ocurrió esta tarde, ni lo harán en el futuro, a Ernestina Godoy como fiscal de la capital del país, porque no es cierto que ha combatido la impunidad. Recordó que no hay ninguna persona en la cárcel por el desplome de la Línea 12 del Metro, donde fallecieron 26 personas, cuyas familias continúan reclamando justicia.

El evento con el que cerró su gira por Morelos, inició pasadas las 18:00 horas en la colonia Guadalupe Victoria, sobre la avenida Insurgentes, desde donde caminó con simpatizantes unos 2.5 kilómetros hasta la Plaza del Monumento a la Bandera, en Cuautla. Estuvo acompañada todo el tiempo por la precandidata a la gubernatura, la senadora exmorenista Lucía Meza Guzmán.

Ya en la plaza, para iniciar su discurso hizo un guiño a los movimientos sociales en defensa del territorio en la entidad, recordando y reconociendo la lucha de Samir Flores Soberanes, activista opositor a la termoeléctrica de Huesca y al Proyecto Integral Morelos, quien fuera asesinado en febrero de 2018 y cuyo crimen continúa en la impunidad. Unos días antes de su asesinato, el activista fue tildado junto con sus compañeros por el presidente Andrés Manuel López Obrador de ser “conservadores radicales de izquierda”.

Gálvez dijo que ella no le va a dar abrazos a los delincuentes, reclamó que es necesario decir basta con tener “un gobernador que tiene abandonado a Morelos para entregárselo a la delincuencia”, en franca referencia a quien ha sido apodado “el gobernador ausente”, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La precandidata opositora recordó por algunos minutos cuando ya siendo empresaria trabajó en varias comunidades indígenas de Morelos, y puso como ejemplo, Cuentepec, poblado indígena ubicado en las cercanías de la Zona Arqueológica de Xochicalco. Luego desgranó sus propuestas en materia de apoyos sociales, salud, educación, el campo, infraestructura y seguridad.

La exigió al presidente de la república una disculpa para las familias de los jóvenes que fueron asesinados en Celaya, Guanajuato, a quienes López Obrador responsabilizó por haber “comprado droga a un grupo contrario”. Pidió a las personas presentes apostar por un proyecto “xhingón”, que la gente no debe agacharse o someterse a lo mismo, sino buscar un cambio.

Por su parte, Lucía Meza, precandidata a la gubernatura, llamó a la población morelense a luchar para rescatar a Morelos de la inseguridad, de la corrupción y de la impunidad que se han mantenido con el actual gobierno. Dijo que más allá de los colores partidistas, lo más importante “es proteger a las familias de la violencia que ha propiciado el gobierno de Cuauhtémoc Blanco ante sus complicidades”. El evento concluyó con las mañanitas a la senadora pues este miércoles fue su cumpleaños.