Millones de mexicanos piensan que está mejor la situación de seguridad en este sexenio: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que millones de mexicanos sostienen que están mejor en este sexenio que en los anteriores y que las autodefensas son la excepción porque solo ocurre en algunas regiones.

-Estamos trabajando todos los días en eso para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, que no tengan que ser los ciudadanos los que se hagan cargo de la defensa, lo que pasaba antes pues.

–Está pasando todavía, se le replicó.

-Sí todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla, Texcaltitlan por ejemplo y en otros casos -Michoacán, Guerrero, Sonora, se le indicó- en algunos casos, muchísimos casos, pero nunca igual…

Se le indicó que hay levantados, asesinados en varias regiones del país y únicamente respondió: “Estamos trabajando todos los días, nada más que ya no es el tiempo, porque se produce como olvido, como amnesia de las autodefensas, ya no es igual (…) ahí vamos batallando poco a poco pero se va avanzando”.

El mandatario federal añadió que “ya empezaron los cambios y tan empezaron los cambios que cuándo habían ustedes escuchado que se entregaran tantas becas en México o cuándo se había visto que se apoyara tanto a los jóvenes o cuándo, si había tenido noticias de que 130 mil escuelas del país estuviesen recibiendo su presupuesto para mantenimiento”.

“Yo creo que todavía (se tiene la esperanza de que cambie la situación) muchísima gente piensa que las cosas están mejorando, puedo decir que hay muchísimos mexicanos, millones de mexicanos que sostienen que estamos mejor, no hay ninguna encuesta, ni las que hacen nuestros adversarios, en donde salga el gobierno reprobado”, indicó.

-¿Dónde está el Estado para garantizar la seguridad a los mexicanos? Se le cuestionó.

-Ya no es así como tú lo dices y ya no pega ese cuestionamiento en ningún lado, yo siempre ando recorriendo el país. A mí la gente me dice todo, pero eso son invenciones y yo las respeto porque no obedece a la realidad, pero como aquí nos están escuchando y viendo mucho eso es bueno que la gente opine si tú estás transmitiendo lo que realmente está sucediendo o estás inventando o yo soy el que no conozco o no estoy enterado de lo que está pasando o no recojo los sentimientos de la gente.

El mandatario insistió en preguntar si se conoce de algún presidente que en los últimos tiempos atendiera el tema de seguridad todos los días, que recibiera de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país.

Dijo que de no haber actuado de esa manera el país estaría peor. “Sí ayuda que estemos apoyando, atendiendo el problema todos los días”.

Si se sale a la calle, dijo, en varios sitios se puede observar que hay mucha gente, “lo que no se veía hace mucho tiempo. Están llegando europeos, estadounidenses, es una de las ciudades con más cultura, historia y de las más bellas del mundo”, lo cual, reiteró, no pasaba antes

-¿No estarán bajando los homicidios porque se están pasando a la desaparición forzada?, se le cuestionó.

-No, ya vas a salir como Carmen Aristegui y la otra señora que estaba aquí Karla, de que estamos borrando a los desaparecidos. Es buena esta conferencia porque estaríamos en estado de indefensión” por lo que dijo son los boletines de los medios.

Y ante los cuestionamientos de la prensa indicó: “Qué bueno que podemos tener este intercambio de puntos de vista”.