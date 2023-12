Ministro Pardo Rebolledo: La independencia judicial puede incomodar a quienes no se les da la razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La independencia judicial puede resultar incómoda para quienes consideran que los juzgadores no les dan la razón, afirmó el ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Durante su informe de labores emitido este miércoles en sesión solemne, el ministro reconoció que 2023 fue un año especialmente complejo por los frecuentes cuestionamientos emitidos contra los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“No se puede negar que este año ha sido especialmente complejo ante frecuentes cuestionamientos a la independencia a la legitimidad con las que enfrentamos nuestras labores diarias”, dijo.

“La rendición de este informe, considero que es una ocasión propicia para refrendar la importancia de la independencia judicial, pues, aunque ésta pueda resultar incómoda para quienes, a quienes no se les da la razón, es un faro que guía a las personas juzgadoras hacia la protección irrestricta de nuestra Constitución”.

Detalló que este año la Primera Sala registró un aumento del 30% de los asuntos que recibió con respecto al año anterior, pasando de mil 277 a mil 651 casos y, debido a que había 300 más pendientes por resolver, la cantidad total para 2023 ascendió a mil 951 expedientes, de los cuales fueron resueltos ya mil 634, que representan el 83%.

Así, la Primera Sala recibirá el 2024 con un total de 317 asuntos pendientes por resolver de los cuales, afirmó Pardo, 312 ya tienen proyecto de resolución.

Durante la sesión, el ministro presidente de la Segunda Sala de la Corte, Alberto Pérez Dayán, también emitió su informe de labores en el que afirmó que el PJF cumple su función sin sobresaltos, ocurrencias y sin intrigas públicas.

“Lejos de retóricas y de engaños, el Poder Judicial de la Federación cumple cotidianamente su encomienda, sin sobresaltos, sin ocurrencias y sin generar intrigas públicas, simplemente respeta el Estado Constitucional de Derecho. Fieles a nuestra vocación, no nos perturbamos con mensajes aviesos, no nos extraviamos en provocaciones y, menos aún, nos distraen los despropósitos mediáticos, queda absolutamente probado que eso no es lo nuestro”, enfatizó.

“Sin sometimiento alguno, como todo juzgador independiente y libre, honramos diariamente nuestro compromiso con trabajo eficaz y honesto, nada más, las pruebas sobran precisamente como la Constitución, las Leyes y la Nación nos lo demandan”.

Explicó que durante 2023 la Sala registró un ingreso de mil 603 asuntos que, sumados a los 205 que estaban pendientes por resolver, ascendieron a un total de mil 808 expedientes.

De todos ellos, egresaron mil 396 asuntos y precisó que actualmente la Segunda Sala tiene 42 expedientes pendientes de proyecto de sentencia.