AMLO designará hoy a la nueva ministra de la Corte: "Me meten en un predicamento"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La designación directa que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se da por estar en un sistema democrático al no dar línea al legislativo para la designación, aseguró el mandatario federal. “Me meten en un predicamento” y lo pensará.

Este jueves el presidente López Obrador dará a conocer el nombre de quien llegue a la Corte luego de la salida de Arturo Zaldívar, pero afirmó que al ser tres mujeres confiables sugirió complicada la elección que será entre Bertha Alcalde, Eréndira Cruzvillegas y Lenia Batres.

“Hoy mismo vamos a resolver porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera y tengo que pensar quién puede ser, pero la tres son de primera. Sí me meten en un predicamento pero afortunadamente la ventaja que tengo que son mujeres con principios, ideales. No están al servicio de los potentados o sea que no son mujeres sin criterio o sin ideales son mujeres con convicción”, indicó.

Afirmó que en ese aspecto no hay ningún problema, pero hará la selección porque insistió en que se da de esta forma porque es distinto a otros gobiernos.

“Se están dando estas cosas que antes no sucedían, estamos en el terreno de lo inédito porque hay libertades, hay democracia, antes solo existía un poder: el ejecutivo, era el poder de los poderes. El legislativo y el judicial eran como apéndices, pero esto no es nuevo. Ahora no, ahora hay un auténtico estado de derecho no hay un estado de chueco y hay libertades”, dijo.

Agregó que antes era lo que decidía el presidente “y todo era si señor -Qué hora son -Las que usted quiera que sea, señor. Ahora no” y agregó que el control lo lograban de distintas maneras y sobre todo con negociaciones, enjuegues y con mucha corrupción y el ejemplo que puso fue el del “narcoestado” con Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna y la aprobación del presupuesto por unanimidad en los anteriores gobiernos.

“Ya no hay acuerdos en lo oscurito. Ya actuamos con absoluta libertad porque no queremos ser rehenes de nadie. Debemos tener autoridad moral si no se tiene no se puede tener autoridad política”, agregó que no se puede gobernar México “a partir de enjuagues, triquiñuelas y corruptelas. México, su pueblo, no merece eso”.

El presidente expuso que no hay arreglos aunque “sí vienen aquí a decirme vamos a ponernos de acuerdo uno para ti y uno para mí (…) tres para el PAN, tres PRI, uno para PRD. Eso me toco constatarlo”.

Aprovechó para afirmar que por este tipo de elecciones o votaciones es que se necesita tener la mayoría calificada en el legislativo, porque antes se daba la instrucción desde el Ejecutivo.

“Antes la terna ya llevaba un subrayado o ya iba alguien palomeado de la terna. Se envía la terna ‘quiero a este, quiero a esta otra compañera y estos dos van de relleno’. Se daba la línea a la Cámara de Diputados y Senadores y el que quería el presidente es el que entraba. Los legisladores votaba por ese. Todo esto es muy ilustrativo de los cambios que se están dando”, refirió.

Dijo que desde que llegó envió la terna y les pidió a ellos decidir porque es su facultad, pero lo hizo, dijo, con opciones de mujeres que “sea gente de bien, honesta, íntegra, con convicciones que quiere realmente contribuir a que haya justicia en el país. Eso es lo que hago y he hecho siempre”.

Añadió: “Envié una terna de tres mujeres pero como están en el plan de no aprobar nada de nosotros, -además ya estamos en temporada política electoral- una vez, dos veces y tres… Dos y cuando es así ya yo tengo la facultad de proponer y voy a proponer”.