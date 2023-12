AMLO dice que respeta a todas las iglesias porque nunca se ha opuesto a su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a todas las iglesias en el país porque ninguna se ha opuesto a su administración, lo cual atribuye, en el caso de la católica, a la postura del Papa Francisco, de quien destaca por su definición a favor de los pobres.

“Mi reconocimiento a las iglesias evangélicas de todas las denominaciones y a todas las religiones, y desde luego a los agnósticos y ateos, no creyentes, a todos, mi respeto. No hemos tenido una oposición de las iglesias y yo atribuyo que, en el caso de la Iglesia católica, tiene que ver con mucho que ver con la postura del papa Francisco”, señaló.

La historiadora Beatriz Gutiérrez Müller envió una carta al Papa Francisco con los saludos del presidente López Obrador y fue entregada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

“Yo tengo por él mucho respeto y admiración, lo considero el dirigente político más importante del mundo, sobre todo por su preferencia, por estar siempre a favor de los pobres, de los humillados, de los desposeídos. Eso no lo habíamos visto en otros tiempos”, indicó.

El mandatario federal afirmó que los papas no han estado del lado de las transformaciones ni de las causas del pueblo y refirió la Independencia, la Reforma y la Revolución.

“Ahora Papa Francisco, respetuoso, a favor de los pobres, de los desposeídos. Y la Iglesia católica en México se ha portado muy respetuosa con nuestro proceso de transformación, que ha sido pacífico, pero muy profundo, porque estamos arrancando de raíz la corrupción. Por eso es muy radical y enoja a muchos, pero no hemos tenido problemas con la Iglesia ni con otras iglesias”.

El mandatario mexicano no insiste en la visita del Papa Francisco a México porque se le dificulta la salida del Vaticano, pero le reiteró el respeto por atreverse a fijar posturas que otros no logran.

“Cuando vino el papa Francisco, si ustedes revisan sus discursos, sus homilías, van a encontrar que son de las posturas más claras, definidas, en favor de los pobres, en favor de los desposeídos, que haya externado un dirigente internacional, religioso o político, no hay nadie”, dijo.

Pero se quejó de que los medios no destacaron ese discurso y solo se enfocaron en “notas de color” al asegurar que la información solo se refería a “que abrazó a un niño, que… Aderezo, pues, no es el fondo. Pero si revisan esos discursos, habló sobre el maltrato a las mujeres, habló sobre los jóvenes, habló sobre el maltrato a migrantes, desde luego habló de los pobres, habló del papel de las iglesias y de cómo las cúpulas de las iglesias no deben estar al servicio de los potentados. Habló de muchas cosas interesantes”.