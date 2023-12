Rosa Icela Rodríguez comparecerá ante diputados por masacre en Texcaltitlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirmó la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en la Cámara de Diputados, luego de que el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, lo propuso en razón del enfrentamiento ocurrido hace unos días entre comuneros de Texcaltitlán y miembros de La Familia Michoacana.

“Estamos invitando, como Junta de Coordinación Política, con el mayor de los respetos, de los ánimos, para dialogar y construir, a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que nos acompañe, platiquemos y la escuchemos”, detalló en conferencia de prensa Jorge Romero Herrera, legislador del PAN y presidente de la Jucopo.

Anteriormente, ante representantes de medios de comunicación, Moreira informó que en los últimos días propuso la reunión de trabajo con Rodríguez Velázquez debido a las consecuencias de la confrontación ocurrida el pasado viernes, en la comunidad Texcapilla, del municipio mexiquense, que dejó 14 muertos y siete heridos.

A su vez, al explicar la justificación de esta petición, responsabilizó de los hechos al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y al alcalde del lugar, Javier Lujano Huerta.

“Nosotros lo que queremos es hablar con ella, plantearle este tipo de cosas, discutirlas, pero el responsable de que se muera la gente en este país pues siempre es el Ejecutivo municipal o el Ejecutivo estatal o el Ejecutivo federal, son los responsables, y la gente votó por ellos. Entonces a la gente le tienen que rendir cuentas”, dijo.

De igual forma, puntualizó sobre la responsabilidad que, para el caso, tiene la encargada de la seguridad pública en la Administración Pública Federal.

“Yo pedí a la Secretaría de Seguridad para no convalidar de que ella no es la responsable. Ella es la responsable, históricamente, políticamente, en el futuro la responsable de lo que suceda en este país es la secretaria. Por eso yo pedí que fuera ella, para que no empecemos también nosotros a aceptar que ella no es la responsable. Ella tiene que venir a platicar, a dialogar, a que nos diga qué está pasando”, refirió.

Sobre la competencia del gobierno mexiquense, también criticó la actuación del secretario de Seguridad en la entidad, Andrés Andrade Téllez, y lo culpó de las afirmaciones que han dado a conocer autoridades municipales de secuestros a vecinos tras el enfrentamiento.

“En verdad ese secretario de Seguridad es un inepto y debería renunciar ya, porque debió resguardar y generar los primeros protocolos (…) acaba echándole la culpa a la pasada administración. No, esos secuestrados de ahorita son responsables él, por no haber mandado cuidar al hospital. Lo hace y lo sabe, con todo respeto, cualquier secretario de Seguridad de cualquier parte”, aseveró.