“Es un día muy especial para el sureste”: AMLO inaugura el primer tramo del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es un día muy especial para el sureste, para Campeche, para México”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador previo a la inauguración de solo 473 kilómetros del Tren Maya.

Durante la conferencia matutina en Campeche dijo que “es una obra magna, no exageramos si decimos que no hay una obra así en la actualidad en el mundo. Se logró también en tiempo récord, estas obras por lo general trascienden gobiernos, son de más de una década”.

Y aunque destacó el costo al que se hizo, el presupuesto para esta obra del presidente López Obrador pasó de 108 mil millones de pesos a 394 mil millones de pesos, según los datos que dio el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O en la Cámara de Diputados, este septiembre.

El mandatario federal indicó que se contrataron a cerca de 100 mil trabajadores de la construcción de todo el país, entre fierreros, soldadores, que son de los mejores del mundo, lo cual consideró una ventaja sobre otros países.

Reconoció el trabajo de las empresas que participaron en esta construcción: Grupo Carso, Mota-Engil e Indi.

“Todas las empresas cumplieron, hicieron buen trabajo, en tiempo, acorde con la calidad que requiere esta obra, y en el marco del presupuesto estimado. También es muy importante el que los trenes se estén fabricando en México, es una empresa francesa Alstom que tiene su planta en Ciudad Sahagún Hidalgo”.

También reconoció al Ejército, “no hubiésemos podido concluir esta obra sin el apoyo de los ingenieros militares, de la Secretaría de la Defensa. Ellos han sido fundamentales porque todo el cuerpo de ingenieros militares, además de su profesionalismo son gentes responsables, honestas y de trabajo. No hay excusas, no hay pretextos y cumplen con sus tareas”.

Así como a los gobiernos de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, comisarios ejidales, presidentes de bienes comunales, propietarios privados y a la población en general por donde pasa el tren.

“Nos ayudaron mucho, imaginen una obra de 1,552 (sic) kilómetros es como ir de Campeche posiblemente a Mazatlán sin sumar los kilómetros de doble vía electrificada y no tener problema en la construcción, problemas menores básicamente por la politiquería, pero no por la gente, sino abogados pseudodefensores de medio ambiente que querían pararnos, que no se hiciera la obra, pero como hay el apoyo el respaldo de todo un pueblo, por eso pudimos terminar, aun cuando, repito, porque ya les adelanto la nota, ¿no? Es un tramo”, señaló.

El presidente recordó que serán tres las inauguraciones para que el Tren Maya esté completo en su operación, la siguiente será el 31 de diciembre y la última a finales de febrero de 2024, cuando en realidad estará lista la obra.

“Es una obra de todos los mexicanos para ayudar mucho al desarrollo del sureste, ya en una primera etapa ya cumplió el propósito de que en el sureste se crearan muchos empleos porque esa es la ventaja”, dijo.

Detalló que en el primer semestre de este año el sureste “como no había sucedido, yo creo que en un siglo si no es que más o nunca, creció al doble que el norte, y desde luego menos si lo comparamos con el periodo neoliberal o neoporfirista del 83 al 2018 el crecimiento del sureste fue cero en 36 años”.

Óscar Lozano, director general de Tren Maya, SA de CV, afirmó que “hay condiciones seguras para abordar este transporte”.

El militar agregó: “Estamos listos y hemos trabajando muchísimo para llegar a este día el plazo se cumplió y hemos transitado a través de la preparación constante hasta llegar a esta fecha, tenemos la seguridad de lograrlo porque nos hemos preparado para ello iniciamos este acto la preapertura del Tren Maya como está planeado y empezaremos a otorgar el servicio de transporte de pasajeros con seguridad, confort y alta eficiencia a partir del día de mañana”.

João Pedro Parreira, presidente y director ejecutivo de Mota-Engil Latinoamérica, dijo que tuvieron cero accidentes para más de 4 millones 600 mil horas de trabajo que consideró un hecho histórico para la empresa.

“A mí personalmente es un gran elogio, es un agradecimiento al señor presidente, a todos, bienvenidos a San Francisco de Campeche”, expresó.

Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, dijo que para ella esta primera inauguración es detener el tiempo por ser importante.