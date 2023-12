Políticas de Milei son como lo que llevó a cabo Salinas en México, y no funcionó: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los argentinos a no caer en provocaciones que lleven a la violencia y manifestó estar en contra de las políticas que impondrá el presidente Javier Milei porque “es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas en México”, pero “esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos”.

En un inicio dijo que no podía opinar sobre las decisiones de Milei, pero aclaró que “ya dije que lamento lo que sucedió, pero esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos. Yo no estoy de acuerdo con esas políticas, es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó, eso ya lo aplicó el finado expresidente Menem. Es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas en México”.

Agregó que es la misma situación, “nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro, pero es lo mismo. Yo qué sí le digo al pueblo argentino, como le puedo decir a todos los pueblos del mundo, es que no caigan en ninguna provocación, que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica”.

Llamó a no exponerse y evadir el acoso, lo cual no significa no protestar, sino “regresar a Gandhi, a las lecciones de Mandela, de Martin Luther King, la no violencia, porque quien no tiene la razón suele usar la fuerza para imponerse”.

López Obrador dijo que hay muchas formas de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia, “nada más que yo no puedo meterme en eso porque estoy gobernando México”.

Aunque reiteró que en nueve meses se retira y no se dedicará a la política, por ahora pidió “que no caigan en la trampa de la violencia, eso sí porque eso es más sufrimiento, más desgracia (…) En el caso de Argentina sí cuidar porque si reprimen, qué pasa, cunde el miedo, someten, ya nadie habla. En cambio, sí se pueden hacer muchísimas cosas, protestar de distintas maneras”.

Además de que los dirigentes, dijo, tienen que actuar con responsabilidad y no poner en riesgo la vida de la población que protesta. “A veces la pasión desborda, aquí hay que tener la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente”.