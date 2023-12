Sheinbaum celebra designación de Lenia Batres en la SCJN; Gálvez se lamenta

JILOTEPEC, Edomex. (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM, aseguró que la militancia en la izquierda de la recién designada ministra Lenia Batres Guadarrama no trastoca la imparcialidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ella “responde a los intereses del pueblo de México”.

Cuestionada por Proceso en conferencia en este municipio sobre la imparcialidad en los nombramientos de Batres Guadarrama y de Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ambas identificadas como simpatizantes de la izquierda, Sheinbaum Pardo respondió:

“Bueno, yo preguntaría ¿qué pasa ahora con la Suprema Corte? Porque están muy preocupados porque llega una mujer honesta que, sí, siempre ha militado en la izquierda, pero es una mujer honesta, una muy buena abogada. Pero no se cuestionan qué es lo que está pasando ahora en la Suprema Corte, ¿cómo es que han tomado decisiones que afectan a la justicia, al pueblo de México, a la nación?”.

Según Sheinbaum Pardo, “los otros ministros respondían a intereses y ahora Lenia lo que responde es al interés de la nación y al pueblo de México, que es muy distinto”.

-¿O del presidente?

-No

-¿De Morena?

-No. Representa el proyecto de transformación del país, pero que está sustentado en decisiones que le benefician al pueblo y a la nación.

No conforme, la exjefa de gobierno capitalina siguió en su defensa de Batres Guadarrama:

“Ella es una abogada de primera. La conozco, ella estuvo en el gobierno de la ciudad antes de ser parte del consejo (sic) de la Consejería Jurídica del presidente de la República y es una mujer extraordinaria. Realmente, es una excelente abogada y va a trabajar por el interés de México”.

Cuestionada sobre el nombramiento de Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de la crisis interna que hubo en ese organismo en días pasados, la precandidata presidencial volvió a esquivar el tema y solo dijo:

“Bueno es una decisión del Tribunal; no nos compete a nosotros”.

Aprueban designaciones sin concenso: Gálvez

Por su parte, durante una gira por Teziutlán, Puebla, la precandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez reiteró que el presidente López Obrador pretende apoderarse de todas las instituciones.

Criticó que, en el Congreso, con mayoría simple sacó adelante leyes “nunca con el consenso de la oposición y obviamente las reformas constitucionales o nombramientos no han pasado porque no está dispuesto a dialogar con la oposición”.

Lamentó que en la Corte haya designado a Lenia Batres y que entre familiares estén ocupando estos cargos, esto en referencia al jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres.

Asimismo, hizo votos porque la designación de Lenia Batres “no sea una manera de acosar a los jueces para que resuelvan como el presidente quiere que resuelvan”.

En el caso de la designación de Mónica Soto como magistrada presidenta del TEPJF, se limitó a señalar que tenga conflictos “a estas alturas” y señaló que hoy no le genera confianza. “La verdad yo no tengo toda la confianza hasta no ver cómo van a actuar los magistrados”, dijo.