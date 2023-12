Juez niega liberar a Emilio Lozoya por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Emilio lozoya permanecerá en prisión preventiva por el caso Odebrecht, luego de que el juez determinara que no se han cumplido los dos años de prisión preventiva que marcan la ley.

El juez José Rivas González, en sustitución del juez Gustavo Aquiles Villaseñor, indicó que la permanencia del exdirector de Petroleos Mexicanos (Pemex) será por el criterio de oportunidad que se intentó tomar con la Fiscalía General de la República y no por actos hechos por las autoridades.

Al respecto, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, consideró que el juez no valoró correctamente los argumentos que dieron como defensa, por lo que apelarán el siguiente miércoles la decisión de que se conserve la prisión preventiva justificada.

"Vamos a apelar, no se dio el cambio de medida cautelar, tenemos tres días para presentar la apelación y vamos a continuar trabajando para que se haga justicia en el caso de Emilio Lozoya", agregó Ontiveros.

En la audiencia, Emilio Lozoya acusó que el caso es muy triste, ya que ha habido inherencia política por parte de la Fiscalía General y de las partes afectadas, que son Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Este caso es muy triste, creo que nuestro país merece más, es un caso de extrema injerencia política, muy grave, en la fiscalia, Pemex y la UIF, pero se les va a acabar todo, porque no habrá criterio de oportunidad, pelearé por mi inocencia", comentó Lozoya Austin ante el togado.

Agregó que la fiscalia intenta utilizar pruebas que en Brasil ya han sido tumbadas, en relación al caso Odebrecht y la operación Lava Jato

"Claramente esta prisión preventiva con base a pruebas prohibidas desde origen en otros países, ya señaladas como improcedente y obtenidas mediante actos se tortura, en la cual el juez se puso de acuerdo con la policía, esto está en las páginas del tribunal superior de Justicia de Brasil", mencionó Lozoya Austin.

"Es notorio que la fiscalía no haya pedido cooperación internacional para traer ese documento a México, pero es más sorprendente usar la prisión preventiva en términos económicos para ver que pueden obtener contra mí y mi familia."

En un momento, el fiscal Manuel Granados mencionó a la mamá y hermana de Lozoya, quienes también están imputadas por la FGR, y habló del divorcio de Lozoya con su esposa, Marielle Helene Eckes, para justificar que el imputado mentía, por lo que causó el enojo del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

"No se me acerque en lo oscurito, no hable de mi madre como delincuente, si tiene dudas sobre el acta de divorcio, denuncie, ¿o los va a seguir sumando a los actos de coacción?", añadió.