AMLO cuestiona a Greg Abbott: "¿cómo va a resolver la pandemia del fentanilo? ¿con los Robocop?"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al gobernador de Texas, Greg Abbot, acerca de cómo piensa resolver la pandemia de fentanilo que se vive en Estados Unidos, al señalar que su concepto de seguridad es "al estilo Robocop".

López Obrador mantuvo la defensa de su propuesta en torno a atender las causas y no aplicar medidas coercitivas o de violencia.

“Por eso se reían (de esa propuesta), hasta el gobernador de Texas; además, lo entiendo perfectamente, ellos tienen una concepción de lo que debe ser la seguridad al estilo Robocop. ¿No ven cómo se blindan?”, dijo en su conferencia mañanera.

“Pero, a ver, que me diga, a ver, que se ría, cómo va a resolver el problema del consumo de droga, la pandemia del fentanilo. ¿La va a resolver con los Robocop? ¿La va a resolver con la venta de armas a diestra y siniestra? ¿La va a resolver con las alambradas con púas en el río Bravo? ¿La va a resolver con la política belicista?”, cuestionó.

El mandatario mexicano insistió en que el principal problema que tiene Estados Unidos, no es económico, bélico, comercial, de cambio climático, “el principal problema es esa pandemia. ¿Y cómo se resuelve, si no se atienden las causas de esa crisis social, de la desintegración de las familias, de ese estilo de vida? Por eso, que no nos quepa la menor duda: México es la primera potencia mundial en cultura, y eso es muchísimo porque las culturas son las que nos salvan frente a todas las adversidades”.