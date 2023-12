AMLO: las malas actuaciones del Ejército son culpa “de la autoridad civil”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al ofrecer la explicación por la que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que la Guardia Nacional debe estar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó que “la culpa (de sus malas actuaciones) es de la autoridad civil” y reveló que el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Vicente Fox, Ricardo Clemente Vega García, le expresó su respaldo cuando lo desaforaron.

“Cuando el desafuero, el que era secretario de la Defensa de Fox, -creo que ya falleció- habló conmigo y me dijo: ´Quiero informarle que nosotros no estamos de acuerdo con lo del desafuero´ y luego me enteré que fue con el presidente Fox y le dijo: ´Nosotros no vamos a intervenir y tenemos información de que hay inconformidad y si la gente sale a la calle nosotros no vamos a intervenir´”, indicó.

Después, le relató que en caso de que el Ejército hubiera tenido que intervenir por las propuestas, el general condicionó: "'Pero me lo va a tener que pedir por escrito' y luego dijo: 'Ni por escrito'".

A partir de esa anécdota el presidente López Obrador afirmó que la actuación de las fuerzas armadas “depende mucho de quién gobierne, el afán autoritario del presidente Díaz Ordaz se le notaba como otros casos de otros expresidentes que ya no quiero meterme en esos asuntos, pero querían resolver todo con el uso de la fuerza”.

El mandatario federal continuó con los halagos a los militares: “El Ejército mexicano siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil a partir de entonces y siempre disciplinado...”

-Aunque no libre de corrupción o de actos irregulares o de violaciones a derechos humanos -se le acotó.

-Como otras instituciones, pero con menor corrupción, ustedes no encuentran en los 26, 27 generales de división no van a encontrar a ningún millonario, el Ejército mexicano no pertenece a la oligarquía, los generales de división son hijos de campesinos, obreros, mecánicos, militares, comerciantes, es un ejército popular, pero los responsables de sus malas actuaciones han sido mandos civiles.

Sobre cómo concibe al poder militar, al diferenciarlo del soldado raso, dijo que “se comportan con bastante modestia y son leales, y respetuosos de la autoridad civil, porque ellos tienen en su ley interna que está establecido que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. A ellos los culpan de los momentos de represión que ha habido lamentables, pero las órdenes las dieron los presidentes. La culpa es de la autoridad civil”.

Expuso que en el caso, por ejemplo, de Ayotzinapa, “quien se echa la culpa de la responsabilidad, del manejo de la investigación fue el procurador Murillo Karam, él mismo se culpó: ´Yo asumo la responsabilidad´, un civil. Si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo. Pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes, no, sí hay casos como el 68 en que el mismo Díaz Ordaz se hace responsable, él dice ‘yo fui el responsable’, desde luego le cayó al Ejército”.

Para la operación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública, si no continúa con la disciplina, el profesionalismo y con algo que todos deben tomar en cuenta, “materias sobre derechos humanos”, no se cumplirán con los objetivos, dijo.

“Y es sencillo de ver, cuando estaba Calderón el índice de letalidad eran más los muertos en enfrentamientos con el Ejército y la Marina, que los heridos y los detenidos. No había heridos, con nosotros no pasa eso, porque había ese afán autoritario de destruir, de aplicar la ley fuga, el mátalos en caliente”, añadió.