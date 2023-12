AMLO tilda de "crimen atroz" masacre en posada de Guanajuato; liga violencia con consumo de drogas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la masacre de al menos 12 jóvenes y menores de edad sin vida que se encontraban en una posada, en Salvatierra, Guanajuato, lo calificó como un “crimen atroz” sin que se descarten líneas de investigación como en consumo de drogas.

Se le consultó directamente si se buscaba el móvil por el consumo de drogas y el presidente respondió:

“Sí, estamos trabajando en eso pero es un asunto complejo porque no sucede en todo el país, hay regiones donde sí existe más consumo de droga hay más violencia y más homicidios y hay que ver por qué en Guanajuato aumentó el consumo que no es lo mismo que en Jalisco, no hablemos de Oaxaca o Yucatán incluso es más el consumo en esa zona de Guanajuato, que en Michoacán o en Sinaloa”, dijo.

Al mismo tiempo dijo que no adelantaría ninguna hipótesis hasta que avance la investigación. “todavía no tenemos toda la información, esto lo lleva el gobierno de Guanajuato, la fiscalía”, agregó: “Ya hay algunas hipótesis pero no pedimos adelantar nada”.

También lamentó el hecho y envió “un abrazo sincero a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida. Es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos eso es lo que se conoce hasta ahora y aquí vamos a dar más información”.

Dijo que la Federación no ha recibido solicitud de apoyo en la investigación, pero es su obligación ayudar en todo.

Consideró que Guanajuato “requiere de un trato especial, lo hemos venido diciendo, ya son varios casos así y es un problema estructural, de fondo, algo que se dejó crecer por distintas circunstancias, factores, es de los estados y no todos el estado de Guanajuato, sino esa franja con más consumo de droga en el país”.

Señaló que se debe analizar cómo y por qué se dio el incremento del consumo de drogas, ¿cómo se permitió tanto tiempo la organización de grupos del crimen organizado? ¿Qué relación de autoridades con organizaciones sus vínculos, los acuerdos y sobre todo cómo evitar que siga creciendo la violencia.

Se tiene que atender, dijo, para evitar que se llegue a la situación que se vive en Estados Unidos donde se tiene como principal problema el consumo de drogas.

Expuso que “si hay más consumo hay más violencia”, en eventos del fin de semana se dieron 312 homicidios dolosos, de los cuales el 13 por ciento se dieron en Guanajuato, estado en el que dijo que se observa mayor problema en el corredor industrial.

También apuntó a que el fiscal de Guanajuato lleva 13 años en el cargo “y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección es como si el fuese gobernador apoyado por grupos con mucha influencia”.

Como en el caso de Estados Unidos, dijo que se debe atender el tema como una crisis social “y se tiene que atender así y no se ve que haya cambios, buscan siempre resolverlo con medidas coercitivas, cuando yo considero que es un problema social de desintegración social, abandono a los jóvenes, falta de atención, soledad de los jóvenes que optan por la droga”.