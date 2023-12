“Capricho de un hombre”: Felipe Calderón arremete contra el Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa arremetió contra la reciente inauguración del Tren Maya al compartir un reportaje de la BBC News en el que se explican los daños al ecosistema que conlleva la obra ferroviaria ubicada en el sureste mexicano, y la calificó de una de las “catástrofes ambientales más grandes”.

A través de su cuenta de X, el ex mandatario que derrotó a Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la presidencia en 2006, destacó que la construcción insignia del actual sexenio es un capricho del jefe de Estado mexicano.

“Gracias BBCMundo por enviar a personas para cubrir sobre una de las mayores catástrofes ambientales que están pasando actualmente por el capricho de un hombre”.

En la misma publicación, adjuntó el trabajo del medio informativo sobre este proyecto que llevó más de dos años en ser terminada parcialmente.

Thank you @bbcmundo for sending people to report about one of the biggest environmental ongoing catastrophe currently happening made by the caprice of one man. https://t.co/3la2xNhng9