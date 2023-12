La reserva de Calakmul se amplía, no se destruye: AMLO sobre construcción de hoteles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No se está destruyendo absolutamente nada; al contrario, la reserva de Calakmul se amplía”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al reportaje de Proceso, que en la edición de diciembre apunta a cambios en mapas que hicieron autoridades en materia ambiental para adecuar la viabilidad de la construcción de hoteles en ese patrimonio.

Dijo que Calakmul será después de la Amazonia, la reserva más grande de América, pero con las nuevas construcciones, “no pasa nada, y va a venir a explicarlo María Luisa Albores”, y agregó: “Vi los encabezados de Carmen Aristegui, de cómo se están destruyendo las reservas con los hoteles que está construyendo la Secretaría de la Defensa”.

Consideró que donde se hace esta obra adicional al Tren Maya, “es una zona impactada, era un campamento chiclero donde se está construyendo, nada más que vamos a explicar. Es que esto nos falta a nosotros explicarlo más y todo es sesgado”.

Estos hoteles, aseguró, no serán un precedente para que lleguen otras empresas a querer construir más instalaciones turísticas que puedan generar daños a la biósfera.

“No, no, no, porque nosotros no somos como los de antes, somos distintos; entonces, todo lo que está quedando protegido para que no se afecte la naturaleza, ni haya ninguna alteración en lo más mínimo. Ya hemos hablado aquí muchas veces de cómo estamos reforestando. El programa de reforestación, a ver, que Carmen Aristegui lo investigue y ustedes en Proceso, si hay en el mundo un programa de reforestación como el Sembrando Vida”, señaló.

Pidió que no se vaya a pensar que el hotel de Calakmul está en la zona arqueológica, porque dijo que está entre 15 y 10 kilómetros de distancia, lo cual no le parece cercano a la región natural preservada.

“No, 10 kilómetros, no, no, 10 kilómetros no. Los Barbachano tienen… ¿A cuántos kilómetros está el observatorio del hotel de los Barbachano en Chichén Itzá? A 500 metros. Todo mi respeto a los Barbachano, ¿eh? Además, son otros tiempos, otras épocas y todo. Pero es para los jóvenes”, dijo.