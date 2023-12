AMLO rechaza regular precios de las vacunas contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quien quiera comprar vacunas a particulares lo puede hacer, aunque no está de acuerdo en regular los precios.

Dijo que es el Estado el que debe garantizar las vacunas, pero de forma independiente cualquiera puede adquirir el biológico que elija.

“El que quiera comprarlas las puede comprar, está en libertad porque no quiera depender del Estado, porque le caiga mal el presidente o porque tenga dinero o piense que son de más calidad”, pero expuso un ejemplo: “Cuando pusieron las primeras gasolineras, las empresas petroleras extranjeras había colas y resulta que es gasolina la compraban en Pemex porque hay esa mentalidad”, indicó.

El mandatario federal dijo que en el su gobierno hay vacunas “para ricos y para pobres y no les cuesta nada porque de conformidad con el artículo 4º de la constitución se debe garantizar el derecho a la salud porque la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Cuando plantearon que si íbamos a permitir que entraran, claro, que se quieren ir a vacunar en otro país también somos un país libre. La única diferencia es que el estado protege a todos, no incumple su responsabilidad”.

Añadió que no está “muy de acuerdo” en regular pecios porque hay vacunas, yo me vacuné hace como un mes me puse las dos vacunas y muy bien ni siquiera tuve reacción”.