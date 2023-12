Aureoles se baja del equipo de Xóchitl Gálvez por las “constantes descalificaciones” de la panista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció su renuncia al equipo de la precandidata a la presidencia del PAN, PRI, y PRD Xóchitl Gálvez porque, a decir del perredista, la abanderada lo descalificaba de forma constante. Sin embargo, expresó sus deseos de que la exsenadora llegue a ser presidenta de México.

A través de su cuenta de X, el fundador del PRD informó de su decisión y explicó lo que causó esta motivación.

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez Ruiz. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México”, detalló Aureoles.

Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México.



Desde lo más profundo de mi… — Silvano Aureoles (@Silvano_A) December 19, 2023

A pesar de abandonar el equipo que contiende por parte de la oposición, aclaró que desea triunfen en los comicios del próximo año.

“Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”, añadió en su mensaje.

Silvano Aureoles había sido anunciado como responsable de Desarrollo Urbano Sustentable en el grupo que promociona a la precandidata.

A este anuncio respondió la jefa de oficina de campaña a Xóchitl Gálvez, Kenya López Rabadán, por la misma red social, con una publicación en el que le menciona al renunciante que no se han hecho comentarios sobre él, y que su labor es importante para frenar el actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

“Querido Silvano, la próxima Presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona. Tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes permitiendo los balazos a los ciudadanos”, se lee en el mensaje de la ex senadora.