Inicia venta de vacunas contra covid-19 en México; en estos lugares se podrán adquirir

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que autoridades sanitarias, autorizaron a las empresas Pfizer y Moderna vender vacunas contra covid-19 en el mercado nacional, se podrán adquirir algunas de estas a partir de mañana miércoles 20 de diciembre en varios locales de cadenas farmacéuticas en todo el país.

“Una vez que llegó a México el primer cargamento de la vacuna actualizada de Pfizer contra la covid-19 el pasado 15 de diciembre, dicho biológico se encontrará disponible desde esta semana en las principales cadenas de farmacias del país para su adquisición”, indicó Pfizer en un comunicado.

Las farmacias en las que se podrán obtener vacunas autorizadas de este laboratorio son:

Farmacias del Ahorro

Farmacias Benavides

Farmacias San Pablo

Farmacias Guadalajara

Por cuanto a la autorizada a Moderna, Alejandra Espinosa de los Monteros, directora de Negocios de Vacunas de Asofarma, representación de la empresa en México, confirmó este mes estará disponible en cualquier farmacia, hospital y clínica privada de México siempre que las mismas cumplan con la regulación y registros necesarios.

Los establecimientos que podrán vender este fármaco deben contar con licencias especiales para este tipo de medicamentos y tener infraestructura capaz de mantenerlos a bajas temperaturas.

El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina, que no piensa se regule o limite el precio para estas dosis contra la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, ya que el Estado garantizará su disponibilidad.

“No estoy de acuerdo en regular precios porque hay vacunas, yo me vacuné hace como un mes. Me puse las dos: la de COVID y la de influenza. Y muy bien. Ni siquiera tuve reacción”, dijo el mandatario.

Al respecto reiteró:

“Lo importante es que hay vacunas para el pueblo, para todos, para ricos y para pobres, y no les cuesta nada… la salud no es un privilegio, es un derecho. Cuando plantearon que si iban a permitir, dijimos: ‘Claro que sí’ también los que se quisieron ir a vacunar a otro país, la única diferencia es que el Estado protege a todos, no incumple con su responsabilidad social, no es, como quieren algunos, la libertad del zorro en el gallinero. Pero el que quiera va a poder comprar la vacuna”.