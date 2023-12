Sheinbaum y Brugada respaldaron la versión de Harfuch sobre su salida del país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, y su homóloga a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldaron la versión de su asesor de precampaña, Omar García Harfuch, de que salió del país por vacaciones o descanso y no por una presunta amenaza de muerte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En tanto, la exalcaldesa de Iztapalapa justificó: “Él no había tenido tiempo de descansar y entonces él está de vacaciones”. Así lo dijo esta mañana, tras del conversatorio “Arte, cultura y espacio público”, realizado en la colonia Juárez.

A modo de justificación, agregó que el aspirante al Senado de la República está fuera del país “porque son tiempos difíciles de diciembre y todo mundo aprovechó, sobre todo los que hemos sido funcionarios públicos, pues no tenemos tiempo y menos en el tema de seguridad”.

La prensa insistió sobre si estaba enterada de presuntas amenazas contra el exfuncionario o su campaña, Brugada Molina respondió: “No, no, no, no, no, nada”.

El pasado 11 de noviembre, Clara Brugada fue nombrada coordinadora de la Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, a pesar de que en todas las encuestas, Omar García Harfuch, ganó con un promedio de 15 puntos de ventaja. El 26 de noviembre, recibió su constancia como precandidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

En días recientes, García Harfuch fue enlistado como asesor de los equipos de Sheinbaum y Brugada en materia de seguridad para la elaborar los proyectos de gobierno, tanto de la nación como de la capital.

Presuntas amenazas contra García Harfuch

Esta mañana, en su columna en el diario El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola detalló que Omar García Harfuch salió del país luego de que Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), le informó que el Cártel Jalisco Nueva Generación envió a la capital un comando de “sicarios” con el objetivo de “terminar el trabajo que dejaron incompleto en junio de 2020: matar a Harfuch”.

Sin embargo, solo dos horas después de la publicación, el exsecretario contradijo esta versión en su cuenta de X, en donde relató que, “después de mucho tiempo” decidió tomar vacaciones con sus seres queridos.

Así lo dijo: “En años de carrera he recibido alertamientos, amenazas, anónimos etc. Esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi País. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos. Al regreso seguiré trabajando con @Claudiashein y @ClaraBrugadaM”.