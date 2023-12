“Mi rival a vencer es la señora de enfrente:” Xóchitl Gálvez sobre retiro de Samuel García

BAJA CALIFORNIA (apro).- Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata de la alianza Va por México, afirmó que su único rival a vencer es la “señora de enfrente” y “punto”, en alusión al reciente abandono por la contienda presidencial de Samuel García Sepúlveda, para atender la crisis de gubernatura en Nuevo León.

La precandidata de la alianza Va por México lo declaró a la prensa este sábado en forma previa al arranque de su gira de dos días por Baja California, cuyo inicio fue el cruce fronterizo “El Chaparral”, en el municipio de Tijuana.

Cuestionada sobre si estaba contenta con el retiro del único candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), la precandidata del Frente Amplio aseguró que ella “estaba en lo suyo”.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la que tomó la decisión y que esta debe ser acatada, además de que desconoce la razón de que el exgobernador no haya querido dejar el Estado en “manos de alguien distinto a él”.

Xóchitl Gálvez puntualizó que es clara la Constitución de Nuevo León sobre el nombramiento del gobernador por parte del Congreso local, por lo que era “como alargar la decisión de la Corte”, con el fin de no dejar a la región en un estado de ingobernabilidad y que el MC dispondrá de otro candidato.

Sobre si este escenario la beneficiaría, la precandidata señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador “defendía muchísimo” a Samuel García y, a su vez, el segundo lo reconocía.

Lamento decir que MC y Morena ya se convirtieron en lo mismo”, expresó.

En su análisis, consideró que la situación tiene que ver con el gobierno federal para el que “la ley no es la ley”, pues se le hace fácil “irse por la libre”, violar o “darle vuelta” a la ley.

“Estoy convencida de que este es un tema de dos: mi rival a vencer es la señora de enfrente. Punto. México va a tener una mujer presidenta, de eso no tengan la menor duda”, enfatizó la precandidata del Frente Amplio.

Xóchitl Gálvez se jactó de la poca duración de Samuel García en sus intenciones presidenciales.

“Pues sí llama la atención de que no dejó ni dos horas el gobierno. Legalmente no sé si ya notificó al Congreso (de Nuevo León) que regresa porque, una cosa es que regrese, pero hay un procedimiento legal. No sé si ya lo hizo o nada más amagó con regresar”, comentó.

Tras la atención a la prensa estatal, Xóchitl Gálvez se reunió con organizaciones de apoyo a migrantes, donde habló alrededor de 11 minutos y criticó que los gobiernos mexicano y estadounidense dejen a su suerte a este sector de la población, además de que son violados sistemáticamente sus derechos.