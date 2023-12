Samuel García acusa al PRIAN de pedir impunidad y mucho dinero (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Samuel García lanza un mensaje a través de sus redes sociales para reiterar que se queda a gobernar Nuevo León.

Tengo palabra. Les prometí que no iba a dejar a Nuevo León en las garras de la vieja política.



Y aunque pusimos a México de cabeza e íbamos a ganar la presidencia, lo más importante es Nuevo León.#MasPuestosQueNunca pic.twitter.com/VoyfXKQrj3 — Samuel García (@samuel_garcias) December 3, 2023

El exprecandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia dela República acusó al PRIAN de pedir dinero y beneficios a cambio de dejar a Javier Navarro como gobernador interino de Nuevo León.

“El PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoria Superior del Estado, mucho dinero, que limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y que no pagaran impuestos, sobre todo impunidad, y eso no lo iba a permitir”.

Samuel García anuncia que buscará la presidencia en el 2030.

Samuel, magnífico mensaje.



Estoy orgulloso de usted. Deseo de corazón que esta vivencia le sirva enormemente para su consolidación política.



Será un gran gobernador de seis años y ya es uno de los liderazgos más frescos y dignos del mundo.



En @MovCiudadanoMX nos sentimos… https://t.co/ZHW9lfP122 — Dante Delgado (@DanteDelgado) December 3, 2023

Se baja de la contienda presidencial

Cuando había transcurrido apenas una hora de que el gobernador interino Luis Enrique Orozco asumiera el puesto, Samuel García anunció que renunciaba a sus aspiración presidencial para regresar como jefe del ejecutivo del estado.

Este viernes, la consejera del INE, Claudia Zavala, había recordado en entrevistas con medios que Samuel García tenía hasta el viernes para cumplir con el requisito constitucional de haberse separado del cargo seis meses antes de la elección presidencial para poder participar en la contienda de 2024.