Samuel García reasume la gubernatura y abandona la carrera presidencial

MONTERREY, NL (apro).- Cuando había transcurrido apenas una hora de que el gobernador interino Luis Enrique Orozco asumiera el puesto, Samuel García anunció que renunciaba a sus aspiración presidencial para regresar como jefe del ejecutivo del estado.

“Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez”: Samuel García

Este viernes, la consejera del INE, Claudia Zavala, había recordado en entrevistas con medios que Samuel García tenía hasta el viernes para cumplir con el requisito constitucional de haberse separado del cargo seis meses antes de la elección presidencial para poder participar en la contienda de 2024.

Pasada la primera hora de este sábado 2 de diciembre, día en que iniciaba el interinato de Orozco, el secretario general de gobierno Javier Navarro interrumpió la conferencia de prensa que el interino daba a los medios para buscar entregarle un oficio.

En ese documento Navarro le expresaba a Orozco que Samuel García decidía regresar a su función como gobernador.

Desconcertado, Orozco rechazó recibir el documento y le dijo que la instancia a la que debía entregarlo era al congreso del estado que lo nombró a él el pasado miércoles gobernador interino.

Navarro se retiró, pero dijo a los medios que esta misma madrugada García Sepúlveda daría una conferencia de prensa para aclarar su intención que al parecer es la de renunciar a su aspiración presidencial para continuar en funciones.

Pese a los dichos del secretario general de gobierno, Orozco dijo que él seguía siendo aún gobernador interino en funciones y que su agenda programada para el sábado, como sus primeros actos en el puesto, continuaban.

El vicefiscal declinó la invitación para conversar que le hizo Samuel García mediante un agente de la policía estatal y tras atender las preguntas de los medios se retiró de Palacio de Gobierno.

En tanto, la conferencia de prensa anunciada por Samuel García no se concretó, aunque al salir en su camioneta del edificio gubernamental y sin dar detalles, se comprometió a darla.

A través de Facebook, García Sepúlveda confirmó que reasumió funciones.

A través de la red social “X”, Javier Máynez, vocero de la precampaña de Samuel García dio un adelanto de lo que sería la postura del emecista: “La vieja política no se saldrá con la suya”, escribió.

