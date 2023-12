FGR analizará carpeta de investigación sobre presunto suicidio de médico en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía Estatal de Tabasco solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que analice la carpeta de investigación del caso de la muerte del médico tabasqueño Jorge Enrique Flores Silva, esto en medio de una segunda necropsia y otra versión de los hechos proporcionada por la familia del doctor fallecido.

La búsqueda de la FGR por parte de la fiscalía Estatal se trata solo para que proporcione su opinión sobre el caso del médico, ya que no hay justificación válida para que las autoridades federales atraigan el caso y la familia de Flores Silva denuncia que se trata de una “cortina de humo”, por parte de la fiscalía de Tabasco, esto debido a la presión social que se ha ejercido alrededor del caso.

“El documento con el cual ellos (la fiscalía estatal) solicitan el análisis de la carpeta y lo mandan a la Fiscalía de la República no tiene fundamento jurídico y ya se analizaron los artículos con los que se basan este documento y da hasta pena como lo fundamentan. Nos decían que mientras no haya un delito del orden federal no es factible esa situación”, comentó Jorge Enrique Flores Mendoza, padre del doctor muerto, quien se reunió con un exfiscal y un abogado para hablar sobre el caso.

Hace unas semanas, la fiscalía estatal concluyó en la segunda necropsia, que Jorge Enrique Flores Silva falleció debido a una asfixia mecánica causada por un ahorcamiento, tal y como se concluyó en la primer necropsia, señalando que la lesión de la nariz fue causada antes de que muriera y que no encontraron lesiones en la séptima vértebra cervical.

También omitiendo las lesiones encontradas en la cabeza y cuerpo de Flores Silva, que los peritos independientes Violeta Iveth Morales Ávila y Álvaro Eduardo Torres Gómez si remarcaron en su reporte publicado el pasado 16 de octubre y el cual Proceso tuvo acceso a él y publicó parte de este el pasado 29 de octubre.

“Durante la revisión de las áreas anatómicas del cuerpo los peritos oficiales cumplieron con la orden del fiscal, encontrando fractura de región nasal a solicitaron análisis histopatológico de vértebras cervicales para confirmar la fisura de vertebra y contusión en región nasal. por nuestra parte nosotros como peritos y de coadyuvantes de la fiscalía y bajo el estricto código de ética, Deontológico, experticia en métodos y acuerdo a nuestros estudios y conocimientos científicos a no pasar desapercibidas el resto de las técnicas en medicina forense, decidimos lesiones observadas en cabeza, tórax y abdomen. las cuales son indicativas de lesiones directas, producidas por violencia física, por lo que concluimos que la causa de la muerte es asfixia y la causa que la produjo es estrangulamiento. con ventana de muerte que tiene de 10 meses de haber fallecido”, concluyeron los peritos independientes.

Este estudio forma parte de la autopsia psicológica realizada por la doctora Patricia S. Rodríguez Reyes, que después de realizar una extensa investigación, concluyó que Jorge Enrique Flores Silva fue presuntamente asesinado y no se suicidio, como lo plantea la Fiscalía Estatal.

Sospechas de robo

La familia de Flores Silva sospecha que se trató de un robo, esto basado en las mismas pruebas recopiladas en la autopsia psicológica.

Como es el caso de los videos de las cámaras de seguridad localizadas enfrente de la residencia que era de Jorge Enrique Flores Silva, los cuales fueron analizados de nuevo por el perito José Elías Alcalá Jiménez, experto en videografía, quien encontró una serie de cortes a los videos de las cámaras y un faltante de 26 minutos de video, lo mismo que ya había denunciado otra perito contratada por el padre de la víctima.

Sin embargo, en este caso se vio que el faltante era en dos archivos de video, uno siendo “video 3 de la cámara dos frente” y el otro es “video 3 de cámara dos de lado”, los cuales no se sabe que pasa entre las 08:06 y las 08:32 del 31 de diciembre de 2022.

Por otro lado, se consultó al abogado Mario Alberto Vázquez Montaño, quien es experto en comunicación no verbal y el cual encontró que había una vigilancia constante a la casa de Flores Silva por parte de unos sujetos de entre 20 y 25 años.

También se vio en el análisis de 40 videos al Dr. Jorge Enrique Flores Silva impedir que pasara su novia a la avenida, que según Vázquez Montaño, describe al hoy occiso con una actitud infantil al no dejar pasar a su novia, por lo que concluye que terminó con ella

Aparte de eso, descarta que eso haya generado las ganas de presuntamente suicidarse de Flores Silva, como es la línea de investigación de la Fiscalía, la cual también descarta que no hubo vigilancia en la residencia del médico presuntamente asesinado.

“Es casi nula la probabilidad de que una persona adulta-joven, establecida, con proyectos de vida, regular en su trabajo, con un nivel de vida material equilibrado, digno, próspero, se suicide por una terminación en su relación de pareja, como se pretende hacer creer en el presente caso de investigación realizada por la Fiscalía”, agregó el abogado experto en comunicación no verbal.

“Este informe difiere sustancialmente del informe de la Fiscalía que concluye en que no encuentra evidencia de ninguna acción concertada de vigilancia sobre el domicilio del Dr. Jorge Enrique Flores Silva.”