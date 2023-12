"Quién sabe qué otra cosa va a inventar": AMLO critica a Loret por decir que CJNG amenazó a Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que con la información difundida por Carlos Loret de Mola en torno a que el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, salió del país porque fue amenazado, se le quiere comparar con otros sexenios.

“Ayer estaba viendo cómo Loret de Mola sacó un artículo diciendo que el que estaba de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad, Harfuch, había sido amenazado y se había ido del país, imagínense, y desde luego: `Miren cómo está México, qué más ejemplo quieren de lo mal que está el país si el que fue de seguridad pública se tiene que ir porque es amenazado de muerte´ y luego Harfuch contesta: `estoy de vacaciones con mi familia´”, comentó.

El mandatario federal agregó:

Y ahí está Loret, quién sabe qué otra cosa va a inventar, por qué no dice Loret: qué barbaridad cómo vivimos durante el gobierno de Calderón si García Luna era el secretario de seguridad pública, ay nanita”.

El presidente considera que el comunicador no lo dice porque se prestó a “montajes en la televisión, eso ya se le olvidó, eso ya no es nota, es lo de Harfuch para compararnos, ni siquiera compararnos porque lo otro pasó de noche, es lo nuevo”.

También se quejó de que medios van a Acapulco “no se acuerdan cómo venían de la televisión, la radio a hacer reportajes, le metían los micrófonos a la gente: "¿Verdad que el presidente no ha venido, es un sensible?, ¿Qué le dices al presidente? Con ganas de que me mandaran una… a Palenque Chiapas… a saludar”.

Consideró que se trata de campañas que incluso ya han perdido credibilidad, además de que ya no les pagan tanto como antes, “ya no les sirven a los machuchones, no, ya, a ti no te creen, o ya perdiste el rating, ya no te escuchan, ya no te leen, ya no te ven en la televisión, pero además el presidente me echa la culpa a mí, que yo nada más soy el dueño, ya no ayudas en nada, la verdad es muy interesante lo que estamos viviendo”.