Sheinbaum promete el tren Monterrey-Nuevo Laredo

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- La aspirante de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de una serie de proyectos ferroviarios de pasajeros que incluyen rutas en el norte y el centro del país.

En un evento masivo en esta capital, donde reunió a miles de personas, la abanderada morenista dio a conocer que, si el voto la favorece en la elección del 2 de junio del 2024, habrá líneas de la Ciudad de México a San Luis Potosí y de Monterrey a Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

“Vamos a continuar con el proyecto del Presidente, vamos a seguir construyendo trenes de pasajeros. En todo el país, eso no se para ya. Hablamos de siete proyectos estratégicos que el Presidente nombró hace poco, y yo me apunto. En el próximo Gobierno vamos a seguir con esos trenes. Uno de ellos, por ejemplo, México – San Luis, y Monterrey – Nuevo Laredo, entre otros”, dijo entre aplausos.

En la reunión efectuada en el sitio conocido como Patinadero de esta capital, la exjefa de Gobierno del Distrito Federal dijo que ya dialogó con el gobernador morenista Américo Villarreal para pactar otros proyectos para Tamaulipas, como los de suministro de agua, modernización de puertos, de centros logísticos, de movilidad y de la creación de más empleos.

Como ha sido la constante a lo largo de la precampaña Sheinbaum remarcó su intención de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación para dar continuidad a los proyectos de su correligionario, Andrés Manuel López Obrador, que deja el mandato el año entrante.

Llamó a los Tamaulipecos a no confiarse pues los enemigos políticos de Morena creen que si se organizan podrán derrotarlos, aunque ella se mostró confiada en el respaldo del pueblo de México hacia sus propuestas.

“Nosotros tenemos qué seguir nuestro plan, el Plan C, que es seguir democratizando nuestro país, porque la democracia llegó al poder ejecutivo. El presidente vive en la justa medianía y su austeridad republicana. Y no solo eso, pasó una ley para que haya revocación de mandato, para que si el pueblo no está de acuerdo no se queden los presidentes”, dijo, para encomiar la labor de AMLO.

A la mitad de su mensaje, y en referencia a su contrincante Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, recordó a Vicente Fox Quesada presidente panista del sexenio 2000 – 2006, quien, dijo, señaló que los programas sociales eran para “flojos”, y hasta pidió al controlador de audio que pusiera una declaración del guanajuatense, “si la tenía” disponible.

Y sonó la voz de Fox que decía: “De que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país, ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones como dic Xóchitl

Luego de señalar que desde el Poder Legislativo ya se gobierna para el pueblo, aún falta democratizar el Poder Judicial, donde se espera que los jueces y ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación sean electos por la ciudadanía.

Por último llamó a los asistentes a formar comités de defensa de la Cuarta Transformación en los barrios y en las colonias y señaló que en Tamaulipas y en todo México ya es tiempo de mujeres.