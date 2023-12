Una turbia privatización del PREP de Coahuila... y a sobreprecio

SALTILLO, Coah.– Tras asumir en noviembre de 2022 como presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Rodrigo Paredes realizó entre sus primeras acciones la privatización del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Para ello solicitó a una compañía privada una cotización, cuyo monto era del doble del dinero que el instituto desembolsó en la elección inmediatamente anterior. Luego convocó a una licitación, la primera de 2023, que tuvo como competidor único a la empresa que ya le había cotizado y la cual se quedó con el contrato, pero con un costo aún mayor del previamente ofrecido en la cotización.

De esta forma el organismo que en las elecciones de 2020-2021 gastó menos de 11 millones de pesos, otorgó a la empresa Grupo Proisi, SA de CV, el contrato para implementar el PREP por un monto de 27 millones 457 mil 200 pesos; esto es, 16 millones 621 mil 973 pesos más de lo gastado en la elección previa. En suma, por este programa el IEC pagó a un privado 150% más de lo que gastó dos años antes por hacerlo él mismo.

Ampliación presupuestal

La revisión de ese gasto es de primera importancia hoy, cuando el IEC, bajo la conducción de Rodrigo Paredes, fue incapaz de atenerse al presupuesto aprobado y debió solicitar en diciembre una ampliación en torno a los 100 millones de pesos para poder cerrar el año.

Aun peor: Paredes solicitó un presupuesto para 2024 del orden de 700 millones de pesos, cuando se trata de una elección más chica y buena parte de su operación la absorbe el Instituto Nacional Electoral (INE), pues son comicios federales.

Paredes Lozano. Foto: IEC

En ese contexto, el costo del PREP de 2023 es uno de los gastos más inexplicables de la gestión de Paredes.

El PREP es un mecanismo de información que, justo al concluir una jornada electoral, permite consultar en internet los resultados preliminares de las votaciones. Su objetivo es publicar los resultados de la totalidad de las casillas y sumar los votos totales asentados en las actas a fin de que las tendencias queden claras desde el primer momento y la elección sea legitimada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 338 numeral 2 del Reglamento de Elecciones del INE, el propio organismo es el responsable directo de la implementación de los PREP cuando se trata de la elección de la gubernatura o de la jefatura de gobierno del estado, como fue el caso, además de la elección de diputados al Congreso local y de integrantes de los ayuntamientos.

Las omisiones del IEC

En cuatro ocasiones el IEC implementó y operó el PREP en los procesos electorales. Lo hizo de manera exitosa... Hasta que, de buenas a primeras y sin mediar explicación, Paredes decidió contratar a un ente privado.

La implementación del PREP, a cargo del propio organismo, ocurrió en las elecciones de gobernador y renovación del Congreso del estado en el proceso electoral 2016-2017; lo mismo en la renovación de los 38 ayuntamientos del estado 2017-2018; en la elección otra vez del Congreso local de 2019-2020 y luego en la renovación de los 38 ayuntamientos del estado 2020-2021.

Esto es: desde el 2015 que el IEC existe como tal, éste realizó el PREP en una elección de gobernador, dos elecciones de diputados locales y dos más de ayuntamientos.

En la última elección en la que el organismo implementó el programa fue en 2020-2021 y tuvo un costo total de 10 millones 835 mil 227 pesos, de acuerdo con datos contenidos en el documento Seguimiento a la implementación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales 2020-2021 del INE.

El desglose de costos es el siguiente: un millón 164 mil 771 pesos en el Comité Técnico Asesor del PREP; 420 mil pesos en auditoría al sistema; cuatro millones 454 mil 471 pesos destinados a recursos humanos; cuatro millones 560 mil 93 pesos en infraestructura y software y 235 mil 891 en otros gastos.

Contrato

Sin embargo, para el proceso electoral 2022-2023 en el que se renovaron la gubernatura y las diputaciones locales del Congreso del estado, el IEC decidió no implementar el PREP y contratar a un privado para su operación.

El 2 de diciembre de 2022, el IEC remitió el oficio IEC/P/2060/2022 al INE a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y cuestionó al instituto si contaba con los elementos técnicos, materiales y humanos para desarrollar el PREP en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2023 que se llevó a cabo en Coahuila.

En el oficio pidió además el costo total y los requerimientos técnicos, materiales y financieros en caso de que el IEC solicitara al INE que asumiera o coordinara la implementación y operación del PREP en Coahuila para dicho proceso electoral.

En respuesta, el INE aseguró que derivado del Proceso Electoral Federal Extraordinario 2023 de una Senaduría de Mayoría Relativa en el estado de Tamaulipas y el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 para la renovación de la presidencia de la República y la renovación del Senado y la Cámara de Diputados, el instituto no contaba con las condiciones ni con los recursos técnicos, materiales y humanos para asumir el PREP del IEC.

Pero no fue todo. El INE le recordó al IEC de Paredes que su Consejo General era el que determinaba si la facultad de asunción parcial es procedente o no, y advirtió que durante procesos electorales pasados la implementación del PREP operado por el IEC se llevó a cabo de manera satisfactoria.

Acorde con el procedimiento de asunción parcial, el IEC debió establecer los motivos por los que no podía implementar el PREP en el marco del Proceso Electoral Local 2023. Eso respondió el INE.

Sin embargo, el IEC hizo caso omiso, no dio repuesta al INE y no explicó por qué no le era posible implementar y operar el PREP durante el proceso electoral 2022-2023.

Proisi. Tajada de león. Foto: Grupo Proisi.

Historia de un contrato oneroso

Rodrigo Paredes llevaba unas pocas semanas como presidente del IEC cuando inició el manejo turbio del contrato del PREP, uno de los más onerosos del proceso electoral.

El primer movimiento oficial respecto al asunto ocurrió en diciembre de 2022, cuando el presidente del IEC pidió a la empresa Grupo Proisi, S.A de C.V., una cotización para la implementación y operación del PREP en el proceso electoral 2023 en Coahuila.

Con base en los costos de la implementación del PREP durante el proceso electoral 2020-2021 en Coahuila, Grupo Proisi le cotizó el servicio de operación del PREP en 21 millones 670 mil pesos, de acuerdo con el documento cuya copia tiene El Coahuilense.

El desaseo era obvio, pues el costo de hacerlo con los propios esfuerzos del IEC se duplicaba con el contratista, a quien sin embargo no le adjudicó el contrato de inmediato, dejándole la oportunidad de cobrar aún más.

El 24 de enero de 2023, el IEC emitió la primera licitación pública del año (IEC/001/2023) para la contratación de los servicios de “Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 2023”.

Durante el proceso mostraron interés las empresas PoderNet, SA de CV, y Grupo Proisi, SA de CV PoderNet se retiró y Proisi quedó como “competidor” único.

El l 4 de febrero el IEC presentó el acta de fallo en la que adjudicó la licitación a Grupo Proisi, de Abel Treviño Ramírez, por 27 millones 457 mil 200 pesos.

Así las cosas, el PREP costó 5 millones 787 mil 200 pesos más de lo que se cotizó semanas antes de la licitación y 16 millones 621 mil 973 pesos más de lo que le costó al IEC implementar y operar el PREP en las elecciones 2020-2021.

Elecciones. Sobreprecio. Foto: Antonio Ojeda.

Con base en lo establecido en el artículo 338, numeral 5 del Reglamento de Elecciones del INE, para la implementación y operación del PREP, el instituto y los Organismos Públicos Locales (OPL) pueden auxiliarse de terceros conforme a su capacidad técnica y financiera. Es decir, Rodrigo Paredes aprovechó esa facultad.

El INE considera como “contratación de tercero” todos los casos en los que el tercero haya provisto el sistema informático del PREP.

La empresa aseguró que cotizó el doble de la cantidad que el IEC invirtió en el PREP del 2020-2021 porque las elecciones de 2023 fueron dos: elección de gobernador y de diputadas y diputados del Congreso local, por lo que los costos se dispararon al doble.

El argumento es falaz, pues nunca en la historia del organismo y la forma en la que implementó el conteo, hubo un alza de costos de 150% cuando se registraron elecciones concurrentes.