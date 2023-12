CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay videos en los que se constata que Karla Quintana, excomisionada nacional de búsqueda, habla contra su gobierno por la actualización del censo de personas desaparecidas, y la acusó de ser parte de las filas del conservadurismo y de entregar a la OEA el registro de personas desaparecidas en México.

“¿Por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes?, bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha; son como muchos ensarapados o que fingen, de los que llamo ‘progres buena ondita’, pero que en realidad pertenecen a las filas del conservadurismo”, afirmó.

El mandatario federal indicó que Quintana comenzó a declarar que hay 126 mil desaparecidos, “siendo ella la responsable, y además que la mayor parte de los desaparecidos eran del gobierno nuestro cuando nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no permitimos masacres, no torturamos, somos respetuosos de los derechos humanos”.

López Obrador dijo que, a partir de ese hecho, su administración comenzó “a ver de qué se trata, cómo es que hay más desaparecidos con nosotros” que, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón, “puede ser que ahora que existe la comisión de desaparecidos la gente esté acudiendo más a denunciar”.

Por esa razón comenzó un plan, dijo, para buscar a personas desaparecidas, “y encontramos a muchos de los que supuestamente estaban desaparecidos”; y de nuevo se lanzó contra Quintana: “La señora se va y, pensando que nosotros íbamos a manipular el registro, se lo entregó a la Interamericana, que es de la OEA”.

El plan de AMLO sobre los desaparecidos

Expuso que, con base en los registros de su gobierno, se inició una investigación casa por casa con la que se integró el informe dado a conocer recientemente, y consideró que “sí existe una intención politiquera de nuestros adversarios para afectarnos”.

Recordó que el informe se dará de forma periódica para saber cómo avanza el registro y la búsqueda de las personas de quienes se tienen indicios de localización; además de recordar el número telefónico que se mostró para que la ciudadanía aporte datos en caso de conocer a alguna de las personas que es buscada, también se comprometió a explicar el método que su gobierno utiliza para actualizar el censo.

“Estamos abriendo esto, ¿por qué lo abrimos y por qué lo tratamos aquí?, porque si no, somos rehenes de estos grupos de derecha que de repente se convierten en defensores de derechos humanos, que son unos falsarios (…) Lo que queremos es hacer la vida pública cada vez más pública”, además de que “se trata de cómo utilizan un asunto de estos con propósito politiqueros”.

Sin hacer referencias concretas, añadió que “ellos tienen diferencias con nosotros y les gusta mucho estar dando declaraciones, ruedas de prensa, acusándonos de estar desapareciendo desaparecidos, comparándonos con gobiernos represores, autoritarios, a los cuales ellos apoyaron con su silencio, fueron cómplices”, y afirmó que sus declaraciones en la conferencia mañanera “ayudan mucho a que se termine con la simulación”.

Anunció que el 27 de diciembre próximo acudirán a la conferencia matutina, en Palacio Nacional, las autoridades encargadas de la actualización del censo, para explicar y aclarar cuestionamientos sobre las cifras que han presentado.