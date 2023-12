Caso Odebrecht: Defensa de Lozoya impugna decisión de mantenerlo en prisión preventiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya impugnó la decisión de un juez de control de mantenerlo sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht.

Fuentes judiciales confirmaron que ayer, a través de sus abogados, Lozoya presentó un recurso de apelación en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte contra la resolución emitida en audiencia del 16 de diciembre, por el juez de control José Rivas González.

El escrito del exdirector de Pemex deberá ser enviado en los próximos días a un Tribunal Colegiado de Apelación para que analice la impugnación y determine si Lozoya debe o no permanecer en prisión preventiva justificada mientras concluye su proceso penal por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Proceso informó que Lozoya solicitó el cambio de la medida cautelar en aplicación de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a los jueces a revisar la prisión preventiva luego de que el procesado cumple dos años en prisión sin que se le dicte sentencia definitiva.

El juez Rivas González celebró una audiencia que duró 12 horas (del 15 al 16 de diciembre) en la que determinó que no procede modificar la medida y conceder la libertad provisional que solicitó porque al ex director de Pemex no se le aplica el cómputo de los dos años debido a que el dictado de la sentencia definitiva en su caso ha sido retardado por los actos de defensa que ha ejercido, como las negociaciones para concluir el criterio de oportunidad que solicitó desde 2020 cuando fue extraditado de España.