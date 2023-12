En Veracruz, Anilú Ingram y 800 militantes dejan el PRI para apoyar a Claudia Sheinbaum

XALAPA, Ver. (apro).- Tras 20 años de militancia, la diputada local Anilú Ingram Vallines anunció su renuncia y la de otros 800 ahora expriistas a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por desacuerdos con las políticas del líder nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

Anilú Ingram, quien también fue diputada federal y ha ocupado algunos cargos partidistas, fue considerada entre seis candidatos a la gubernatura del Frente Amplio Social, pero renunció con el argumento de que se trataba de una simulación.

Adrián Rubalcava renuncia al PRI y apoya a Sheinbaum; “si me ofrece chamba, pues buenísimo"

Sheinbaum agradece apoyo de expriistas, pero advierte que no tendrán ningún cargo en su movimiento

Ingram adelantó que también se sumará a la Alianza Progresista que esta semana se presentó en la Ciudad de México para apoyar la candidatura presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum.

“He presentado mi renuncia a mi militancia porque en el PRI de Alito ¡yo no me quedo! En un acto de conciencia, congruencia y amor a mi estado, no podría quedarme a ser cómplice, por omisión, del secuestro de una institución política que sí sirvió a México por casi un siglo, pero que hoy sólo sirve a los intereses más oscuros, a los caprichos de un hombre sin escrúpulos, a los acuerdos debajo de la mesa y al hambre de poder de un grupo que nada ve por el bien común.”