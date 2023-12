México mantendrá su postura de no intervención en el conflicto Israel-Hamás: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano se mantendrá en la postura de no intervención en el conflicto Israel-Hamás porque otra declaración no ayudará a conseguir la paz, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es un tema complejo de definición de política exterior: nosotros buscamos la solución pacífica de estos conflictos, desde luego no estamos a favor del uso de la fuerza, de la guerra y si queremos un cese al fuego y que se termine esta confrontación y lamentamos mucho el número de seres humanos que han perdido la vida en este enfrentamiento; pero no podemos más porque tenemos que ayudar a encontrar una salida”, señaló.

El presidente señaló que si el gobierno mexicano se define “de manera más fuerte”, no se tendrá autoridad para conseguir la paz.

“Por eso nuestra política de neutralidad. Y sí es distinta, nada más que con matices, porque la política no es blanco y negro, no es maniquea. Tenemos todos que contribuir a que se logre la paz (…) no nos va a ayudar a los que queremos que haya paz en el mundo, a conseguirla si polarizamos este enfrentamiento. Esa es nuestra postura”.

Expuso que en un inicio en varios países condenaron, “incluso el gobierno nuestro desde el principio, la agresión de bombardeo del grupo este, Hamás. Yo dije: Nosotros no condenamos, nosotros vamos a buscar ayudar a que haya paz. No le gustó a la embajadora de Israel en México, porque de manera simplista dio a conocer que, si no condenábamos a Hamás, estábamos a favor del terrorismo”.

En aquel momento México no rechazó estas decisiones y no condenó a Hamás porque tenía que actuar con prudencia ante la magnitud de la represalia que se vivía y que significó la pérdida de 20 mil palestinos, lo que calificó de lamentable y tremendo.

“Vamos a seguir nosotros con nuestra postura de detener el fuego y de buscar un acuerdo. O sea, sí hemos actuado, hemos votado en la ONU por la negociación, por el acuerdo, por detener el fuego, y lo vamos a seguir haciendo. Acaba de haber una votación en México, se manifestó por eso, y hubo países que estuvieron en contra de detener el fuego”, dijo.

Por esas declaraciones considera que México tiene una postura distinta.

El presidente López Obrador también consideró que su administración no tiene ningún acuerdo vergonzoso con el gobierno de Israel ni con ningún otro y se refirió a la solicitud para que faciliten el traslado a México de Tomás Zerón, por el delito de tortura en la investigación por el caso Ayotzinapa.

“Nada, nada que ver, ni siquiera por relaciones económicas (…) Porque nuestros adversarios, hablando de que tenemos acuerdos con el gobierno de Israel. No. ¡Cómo vamos nosotros a establecer acuerdos cuando está de por medio la vida de las personas! Nunca lo haríamos”, dijo.

Y reiteró que en cartas dirigidas al primer ministro acusa que “es una vergüenza que Israel proteja a un torturador. Entonces, no hay ningún acuerdo en lo oscurito, también para que esto quede claro, que es una decisión que hemos tomado, que consideramos es lo más adecuado, es lo más correcto, y vamos a seguir insistiendo en conseguir la paz”.