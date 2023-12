Senadora Indira Kempis se separa de la bancada de MC

MONTERREY, N. L. (apro).– La senadora de Nuevo León Indira Kempis Martínez se separó de la bancada de Movimiento Ciudadano para quedar sin partido, después de denunciar en redes sociales prácticas antidemocráticas al interior de MC, que la marginó en la búsqueda de la candidatura presidencial.

Luego de haber sido descalificada indebidamente, según argumentó en redes sociales, de su intención por inscribirse como aspirante emecista, la legisladora dio hoy a conocer la decisión que tomó, mediante un oficio que entregó en la Cámara Alta.

En el escrito fechado el 20 de diciembre, dirigido a Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado de la República, Kempis Martínez notifica: “He tomado la decisión de dejar de formar parte del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a partir del día de hoy”.

La nuevoleonesa aclaró que no ha recibido invitación, por ahora, de aproximarse a algún partido y señaló que sus causas son la democracia y la lucha de género.

Luego de inscribirse el 12 de noviembre como aspirante a la candidatura presidencial, la Comisión dictaminadora de MC la eliminó del proceso interno al considera que había carecido de lealtad al partido, al ridiculizarlo y difamarlo en redes sociales.

Para justificar la improcedencia de su solicitud, la Comisión que preside Julieta Macías se refirió a un mensaje considerado como una “burla”, que publicó el 27 de octubre en X en su cuenta @IndiraKempis: “Que me cuesta 500 mil firmas entrar a la fiesta”. Y añade la Comisión en su dictamen: “Derivada de esta lamentable afirmación, agrega: ‘Es solo para que participe, ya después pueden votar por quien quieran, somos libres’”.

Y le recuerda otro mensaje, en la misma red y en la misma fecha: “Sí me siento que el cadenero del antro me está poniendo un obstáculo, pero no importa. Entramos porque entramos”.

Señaló que el proceso interno fue irregular pues hubo “cargada” orquestada por el dirigente nacional, Dante Delgado, para apoyar al gobernador Samuel García, quien se registró como candidato único, aunque luego tuvo que desistirse y regresar a su puesto como Ejecutivo del estado.

Para llegar al Senado, Kempis Martínez, quien era activista en Nuevo León, dijo que “se invitó” en 2018 a MC para participar como candidata externa a senadora y que fue seleccionada, luego de un proceso interno entre otras aspirantes.

Ganó la elección en la fórmula que hizo con Samuel García.