AMLO tiene tres propuestas para reducir la migración hacia EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene tres propuestas para lograr el acuerdo con Estados Unidos de reducir el flujo migratorio y aunque afirmó que no solo es contención, esas medidas se van a reforzar en México.

En la llamada con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario mexicano planteó que una delegación de funcionarios del país vecino visiten México, el 27 de diciembre, para avanzar en un plan.

Entre quienes se reunirán en México están el secretario de Estado, Antony Blinken, la asesora de seguridad de Biden, Elizabeth Sherwood-Randall y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El acuerdo, dijo, es que sigamos trabajando juntos y se trata de avanzar y fortalecer las medidas que se tienen en el país, es decir lo que “ya venimos haciendo y vamos a reforzar todo lo que podamos para ayudar a que se mantenga el flujo pero ordenado”.

El mandatario federal admitió que en los últimos tiempos se registró “una situación extraordinaria”, en específico “un crecimiento más allá de lo normal” de migrantes que pasan por México y buscan llegar a Estados Unidos, pero considera que Estados Unidos tiene capacidad para entregar visas de trabajo y que en algún momento fueron mil diarias.

En las últimas semanas la mayor cantidad de migrantes que hay en México son venezolanos, haitianos, cubanos ecuatoriano, que se han visto en mayor medida en se dio en Piedras Negras, Coahuila.

Ayer que estuve por allá en la Laguna tuve reunión con el gobernador de Coahuila me informó, estaban llegando de Piedras Negras, me informó el general encargado de la región que también está allá en Piedras Negras. Se está atendiendo el tema”, indicó.

La situación, dijo, ha limitado que funcionen normalmente los puentes, los pasos por esa aduana, pero que México va a ayudar “como siempre lo hacemos”.

En torno a los cierres en vías férreas, el presidente López Obrador explicó que “se saturó, se convirtió en un problema y tuvieron que detener el transporte, trenes y cerrar pero ya estamos resolviendo”.

De lo que México hará con los migrantes que ya están en la frontera el presidente dijo: “Eso lo estamos analizando, pero decirle también a la gente que no hace falta llegar allá. Hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos que, dicho sea de paso, no existía antes nada más que no se difunde mucho y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites desde sus lugares de origen”.

De las propuestas que hizo López Obrador “primero a ver si logramos llevar a cabo el plan de desarrollo para los pueblos de América Latina y el Caribe”, y aunque se ha planteado desde hace tiempo no ha habido respuesta a lo que considera es atender las causas, porque la migración como se da actualmente no es por gusto sino por necesidad.

El segundo punto “es seguir ayudando a resolver problemas de índole político como lo de Cuba, de Venezuela, Guatemala, porque todo esto de una o de otra manera alienta a la migración”.

También busca acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos con Venezuela y “que se atienda las diferencias con Cuba. Nos gustaría mucho que se abra un diálogo bilateral Cuba- Estados Unidos. En el caso de Venezuela se va avanzando porque están quitando ya sanciones, están llegando a arreglos”.

En estos casos considera que se está aplicando “la política que es lo mejor, no la fuerza, ni el bloqueo. La política que se inventó para evitar la confrontación”.

El tercer punto no deja de ser la contención, el presidente insiste en que no debe ser el único aspecto, aunque en México esta estrategia se aplica desde la frontera sur y ahora se va a reforzar.

En la llamada con su homólogo Biden platicaron sobre temas de economía. “Llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, hermanos.

Destacó que ambos países tienen que mantener la relación comercial, que es la más importante del mundo, el principal socio de Estados Unidos en terreno comercial es México, esto se logró en los últimos tiempos. Necesitamos trabajar juntos y lo estamos haciendo”.