Dedica AMLO al gobernador texano Greg Abbott “Somos Más Americanos”, de Los Tigres del Norte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Le voy a mandar el corrido de Los Tigres del Norte”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las acciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, en contra de migrantes.

Acto seguido, pidió reproducir la canción del grupo mexicano, “ese que dice: ‘Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó’. A ver, pon ese corrido, ponlo ahora para este señor, ¿no? (…) ¿Sí lo tienes? Son amigos los de Los Tigres, no nos van a cobrar, a ‘cepillar’”.

Dijo que el estado que gobierna Abbott, “donde este señor actúa de manera racista, pues Texas era de México, pertenecía a México”.

Consideró que “a lo mejor él no lo sabe, pero cuando Texas pertenecía a México allá nació Ignacio Zaragoza, cuando Texas era parte del estado de Coahuila. Y luego, con la invasión estadunidense, primero con la separación de Texas y luego con la invasión del 47, pues cambió la frontera”.

El presidente López Obrador refirió el tema porque “sí hay presiones de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes, sobre todo en esta temporada de elecciones”.

Sin embargo, dijo que esas acciones ya no tienen repercusiones positivas y “cada vez están perdiendo más fuerza todas esas medidas que toman, muy inhumanas, muy autoritarias. Se les olvida que esa gran nación que es Estados Unidos se desarrolló por el esfuerzo, por el trabajo de los migrantes de todo el mundo”.

En Texas, recordó, los apellidos más comunes son González, Garza, Rodríguez y también tienen conmemoraciones relacionadas con México.

“Celebraban allá, más que en ninguna parte, el triunfo de México el 5 de Mayo en la Batalla de Puebla, más que en ninguna otra parte. Y todavía se sigue se sigue recordando, hasta en la Casa Blanca.”

El corrido de Los Tigres del Norte