Sandra Cuevas anuncia el fin de su carrera política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que, al terminar su administración en el 2024, se retirará de la política, debido a que ella no es una “política tradicional” y porque no aguanta el “hostigamiento” de Morena.

Sin embargo, advirtió que, mientras eso ocurre, hará “todo lo posible” para que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, “no sea presidenta y para que se gane la Ciudad de México con la alianza”.

Así lo dijo en conferencia este martes: “En el 2024 nos retiramos de la política porque no soy una política tradicional, pero antes haré todo lo que sea posible para que Claudia Sheinbaum Pardo no sea presidenta y para que se gane la Ciudad de México con la alianza”.

La aliancista añadió: “mi temperamento, mi carácter, no me permite ser hipócrita, no soy política tradicional, soy orgullosa de no ser como la mayoría de los políticos, señalo lo que no está bien y veo que atreverse a señalar al presidente y a la jefa de gobierno tiene consecuencias. Y la consecuencia principal es tener una persecución política”.

Sandra Cuevas acusó que en la protesta de sonideros y personas que bailan en el Kiosko Morisco el domingo pasado frente a su casa, había personas que trabajan en Morena y con el secretario de Gobierno, Martí Batres, quienes fueron “como provocadores”. Agregó que ese hostigamiento a la puerta de su casa “no había pasado nunca con un alcalde”.

E insistió: “La manifestación pacífica afuera de mi casa fue orquestada por la jefa de gobierno que envió gente, servidores públicos de ella, no era manifestación vecinal, sino de gente de Claudia Sheinbaum Pardo”.

La aliancista explicó que durante cuatro meses ofreció alternativas y apoyo al sonidero y a la gente que bailaba en el Kiosko, pero no obtuvo resultados. Y acusó que el líder de la protesta es apoyado por la mandataria local.

Agregó que debido a la gresca que se generó por esa manifestación, -en la que negó que hubiera adultos mayores-, pidió la renuncia a su director general de Gobierno y al director de Imagen de su administración y lanzó: “¿qué vas a hacer Claudia Sheinbaum Pardo? ¡Porque la manifestación la orquestaste tú! ¡Ya basta, ya déjenme trabajar!”.

Cuevas Nieves dijo que, a raíz de esa reestructura administrativa, ella quedará a cargo de las facultades de la Dirección de Vía Pública, en particular lo relacionado con los establecimientos mercantiles. “Seré yo quien conozca a cada liderazgo, tengan la certeza que si algo se estaba haciendo mal o si algo se tiene que mejorar, va a estar en mis manos. Cada uno sabe que si se acercan a mí, daré una solución”, anunció.