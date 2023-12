Va PRD solo en elecciones locales Tamaulipas; pedirá romper alianza federal en el estado

CIUDAD VICTORIA, Tamps., 24 de diciembre (apro).- Tas aclarar que el PRD decidió no participar en la alianza con PRI y PAN para elecciones locales del año próximo, el líder estatal del Sol Azteca David Valenzuela Barrios pedirá a la dirigencia nacional deshacer la colación que ya había sido firmada entre los tres partidos, para que transiten solos en los comicios federales de diputados y senadores en Tamaulipas.

Después de que este domingo el tricolor y el albiazul firmaron la alianza estatal Fuerza y Corazón X Tamaulipas, para ir juntos en las elecciones de 43 Ayuntamientos y 22 legisladores locales de 2024, Valenzuela aclaró que el Partido de la Revolución Democrática no fue excluido, pues su consejo estatal decisión no unirse a esta fórmula porque no recibieron las posiciones que demandaban.

Dijo que hasta el sábado en la noche se mantenían las negociaciones, pero la dirigencia perredista en la entidad optó por jugarse su futuro en solitario en los comicios del próximo 2 de junio, en el que esperan presentar candidatos en la totalidad de los distritos locales y en por lo menos las 15 alcaldías más pobladas, donde vive 90% de los tamaulipecos.

“No encontramos punto de acuerdo que cumpliera con necesidades y exigencias de la militancia del PRD donde pudiéramos incluirnos, era complicado, tres partidos buscando los espacios que normalmente son para uno solo. Se llegó el día, la hora y no llegamos a un acuerdo que conviniera al perredismo. No hubo pleito y no nos excluyeron, nosotros tomamos la decisión”, comentó en entrevista.

Cambios al acuerdo federal

Dijo que el PRD no había sido “tomado mucho en cuenta” en pasadas elecciones, como ocurrió en la elección extraordinaria de senador, en febrero de este año, que ganó el morenista José Ramón Gómez.

Por eso, para el año entrante el PRD tamaulipeco pedirá a la dirigencia nacional que se modifique el convenio de la alianza Fuerza y Corazón por México para sacar al Sol Azteca y que compita solo en los ocho distritos federales de la entidad y en la fórmula para senador.

“Estamos hablando con dirigentes nacionales y desde la dirección estatal solicitamos, en congruencia con la decisión de participar solos para dar nombre rostro y apellido en la boleta al PRD, que el acuerdo federal se modifique y que en los distritos de las diputaciones federales y de la senaduría nos salgamos del acuerdo federal de Fuerza y Corazón por México y el PRD vaya con sus propios candidatos”.

“Es algo que va avanzando, y pasando estos días navideños, lo seguiremos viendo. Es algo muy viable, que seguramente se va a dar, para que en Tamaulipas no solamente no participemos en el acuerdo local, si no que estaríamos rompiendo el acuerdo federal. Pero es conveniente aclarar términos: tenemos que decir que el PRD no integró la coalición local porque no había y el partido decidió no entrar. A nivel federal sí estamos solicitando salirnos y seguramente se dará”, reiteró.

Valenzuela dijo que la exclusión del pacto tripartita a nivel federal en Tamaulipas evitará que el electorado se confunda, pues al ocurrir el próximo 2 de junio una elección simultánea de alcaldes, diputados locales, federales y senadores, podría haber decisiones equivocadas del ciudadano al momento de cruzar las boletas, lo que podría arrojar una cantidad significativa de votos nulos para el Sol Azteca.

Independientemente de estas decisiones, el perredismo tamaulipeco mantiene su respaldo a la panista Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Amplia por México (PRI, PAN y PRD), aclaró Valenzuela Barrios.