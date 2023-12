AMLO, despreocupado por la violencia en Tabasco, esquiva dar detalles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin dar un reporte de lo sucedido en Tabasco con los actos de violencia de este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de que con la cobertura que se le dio “se enteraron hasta en el Vaticano” y aseguró que “no pasó a mayores”.

“Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco, así, violencia. Lo de Villahermosa, no, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano, fue la nota; afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos”, acusó.

El mandatario federal visito la región en estos días y tuvo conocimiento de lo que sucedió; sin embargo, no dio detalles.

“Estuve en Teapa, Tabasco, y luego en Villahermosa. Ah, pues al día siguiente de estos hechos delictivos estuve allá y me informé de lo que sucedió, y regresé como a las 11-12 de la noche del 23.”

Entre los hechos se registró un intento de amotinamiento en penales de Villahermosa, Huanguillo y Comalcalco.