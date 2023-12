AMLO lamenta muerte de Armando Guadiana: "nunca chocamos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del senador Armando Guadiana a quien reconoció como un amigo con quien recorrió Coahuila, “nunca chocamos”.

También envió el pésame a los amigos de quien fue legislador de Morena, y que residen en Coahuila, Durango y Nuevo León.

“Tuve la oportunidad de conocerlo, estuvimos juntos nunca chocamos y teníamos diferencias, pero nos respetábamos. Él supo respetarme, yo también”, apuntó.

El mandatario comentó que cuando se dio el proceso electoral en Coahuila, “él había declarado algo en contra de Morena, en contra mía, creo que de Morena y en ese entonces y todavía participaba activamente en los tiempos libres en las decisiones del movimiento en el que milito y me preguntaron que por qué no se le dejaba afuera en la encuesta y dije que no a nadie hay que dejar afuera”.

Después Guadiana ganó la encuesta aunque perdió la elección en el estado.

“Sí lamento mucho su fallecimiento de Guadiana. Estuvimos juntos recorriendo Coahuila, su estado, en la zona carbonífera”, añadió.

El equipo de comunicación de Guadiana informó esta madrugada del fallecimiento mientras se encontraba internado en una clínica privada de Monterrey, Nuevo León.

“Guadiana Tijerina estaba en una lucha contra el cancer de próstata que padecía desde el 2017, el senador coahuilense había estado bajo tratamiento en la Ciudad de Houston, Texas y posteriormente en México”, detallaron.

La familia del empresario y político informará sobre el funeral que se tendrá en Saltillo.