AMLO acusa que caravanas migrantes son promovidas por grupos vinculados a elecciones en EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que por cuestiones electorales en Estados Unidos hay grupos de ese país que fomentan la formación y avance de caravanas que pasan por México para llegar al país vecino del que reiteró que han avanzado pero “hace falta más”.

En torno a las caravanas agregó: “Siempre se promueven, hay quienes se dedican a eso y también tienen vínculos con los grupos, desde luego existe el problema hay la información de que ellos pueden facilitar acceso a Estados Unidos”.

Añadió que hace falta impulsar más las actividades productivas, la creación de empleo, porque en los últimos tiempos se ha enfocado todo el quehacer económico a la especulación financiera, no impulsar la producción y crear empleos”.

Reiteró que las autoridades estadounidenses tienen clara la postura de México en torno a atender el tema que no solo es de contención sino de ir a las causas.

“Ellos saben muy bien cuáles son nuestras propuestas, siempre atender las causas, lo ideal es que se ayude a países pobres. Nosotros lo estamos haciendo, estamos destinando recursos a apoyar a hermanos centroamericanos” y destacó los programas “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”.

A Estados Unidos, dijo, “les hace falta apoyar más y eso es lo que debería estar proponiendo el Congreso, con todo respeto, cómo autorizar recursos para la cooperación y el apoyo de pueblos pobres de América Latina y el Caribe, en vez de estar poniendo las barreras, las alambradas en el río o pensando en construir muros”.

Consideró que en México no existe el problema de crisis económica que haga que connacionales salgan del país.

“Nosotros no tenemos afortunadamente ese problema en México. Está creciendo la economía, está llegando bastante inversión extranjera, hay empleos y no tenemos crisis de consumo. Eso ha ayudado mucho, la gente está contenta. Sale uno a la calle y ve uno a la gente alegre, no ve uno sus miradas ni temor ni tristeza y eso es mucho muy bueno. Tengo que agradecer a la gente que esté apoyándonos, nos están respaldando. Y estoy muy contento porque el pueblo está feliz, todos, hasta los adversarios, lo que pasa es que se enojan mucho”.

Del vecino del norte reconoció que tienen una política migratoria que da la posibilidad a muchas personas migrantes de lograr una visa de trabajo, que antes no existía, “pero también hay límites, lo que se tiene que buscar es que la gente pueda tener trabajo y ser feliz donde nació. No la contención sino que la gente no salga de sus comunidades, cuando hay crisis política se incrementa el flujo migratorio”.

El presidente López Obrador insistió en que es muy buena la relación con Estados Unidos, pero por haber elecciones se utilizan estos temas y alertó sobre las consecuencias.