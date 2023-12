La invitación del EZLN a conmemorar 30 años de lucha: “Queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis (Proceso).– Bajo tensión y rodeado de grupos de la delincuencia organizada y paramilitares que mantienen una lucha por el control del territorio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) prepara los festejos del 30 aniversario de su irrupción armada, cuando le declaró la guerra al Estado Mexicano.

Después de dos años de silencio los zapatistas reaparecieron vía comunicados en internet, que suman 17 en mes y medio. La intención de los anuncios ha sido informar sobre la reestructuración política administrativa de sus órganos de gobierno, sus festejos, exponer un planteamiento sobre la situación del conflicto entre Israel y Palestina, denunciar la grave crisis de derechos humanos que vive el país con las desapariciones y describir el escenario actual de Chiapas.

La novedad es que Marcos, el líder de la organización, de nueva cuenta evolucionó de subcomandante a “capitán insurgente”. Dejó el nombre Galeano y el rango de subcomandante para volver a ser capitán, cargo que desempeñó en las Fuerzas de Liberación Nacional donde se formó y que es el núcleo de donde emergió el EZLN.

“Les avisamos que haremos una celebración con motivo de los 30 años del inicio de la guerra contra el olvido. Esto en los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024. Están invitadas todas las personas que firmaron la ‘Declaración por la Vida’”, informó el EZLN el 5 de noviembre último en un comunicado colocado en su página enlacezapatista.ezln.org.mx

“Sin embargo, es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”.

EZLN. Guerra contra el olvido. Foto: Germán Canseco

Las presidencias municipales, afirmó el EZLN, “están ocupadas por lo que nosotros llamamos ‘sicarios legales’ o ‘Crimen Desorganizado (sic)’. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales.

“Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. Entonces, pues no les aconsejamos que vengan. A menos, claro, que se organicen muy bien para hacerlo. Aunque no les esperamos, les invitamos.

“Las fechas tentativas de las conmemoraciones son entre el 23 de diciembre del 2023 y el 7 de enero del 2024, siendo la celebración central los días 30-31 de diciembre y 1-2 de enero. Luego les diremos el lugar. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”, advierte en el comunicado.

“Han convertido la migración en negocio”

Sobre la disputa criminal, los zapatistas describen que “San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro. Esto es constatado por la llamada industria hotelera, turística, restaurantera y de servicios.

“Quienes trabajan en estos lugares lo saben y no lo han denunciado porque están amenazados y, además, saben que es inútil cualquier petición porque las autoridades estatales y municipales son las que delinquen y no tienen llenadera en la robadera que están haciendo.

“En las comunidades rurales el problema es más grave aún. Eso lo gritan quienes las habitan en todas las regiones de Chiapas, particularmente en toda la franja fronteriza con Guatemala. Lo que se lee, escucha y se ve en la mayoría de los medios locales y nacionales, es sólo un eco malo y sinvergüenza, de las redes sociales del gobierno del estado. La verdad es que las autoridades oficiales son el problema. Sí, como en el resto del país”.

Los Motonetos. Impunidad. Foto: Especial

También expone que “las fuerzas militares y policíacas federales, estatales y locales no están en Chiapas para proteger a la población civil. Están con el único objetivo de frenar la migración. Ésa es la orden que vino desde el gobierno norteamericano. Como es su modo, han convertido la migración en un negocio. El tráfico y la trata de personas es un negocio de las autoridades que, mediante la extorsión, el secuestro y compraventa de migrantes, se enriquecen desvergonzadamente”.

En la quinta de las entregas el capitán insurgente Marcos explica que el largo silencio que antecedió a estos comunicados “no fue, ni es señal de respeto ni aval de nada, sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas: una salida de la pesadilla. Conforme vayan conociendo, por los escritos subsiguientes, lo que hemos estado haciendo, tal vez entiendan que nuestra atención ha estado en otro punto”.

En un comunicado del 5 de diciembre último, el EZLN informó que se encuentra ya en los ensayos de los festejos por los 30 años de la irrupción armada y difunde un video de los sonideros zapatistas, donde un grupo de jóvenes practican un bailable teatro cumbiero. Los zapatistas ironizan sobre la situación de la juventud en el estado

“Sí, nosotros tampoco entendemos cómo es posible, si dicen que toda la juventud zapatista se fue al norte y ya no hay jóvenes -ni tampoco zapatistas en general- Misterio. ¿Eh? ¿Lo de teatro cumbiero? Bueno, bien lo dijo Don Durito (DD, para cuestiones legales): ‘La cumbia es la continuación de la política por otros medios’”.

La (des)invitación. Foto: Especial

En su video más reciente, el EZLN difundió imágenes realizadas por “los tercios compas”, como el capitán insurgente Marcos ha llamado a los combatientes y a los miembros de sus bases. En la videograbación los milicianos y las #BasesZapatistas ensayan una obra de teatro para describir las condiciones sociales que los empujaron a la insurrección del 1 de enero de 1994.