AMLO recomienda no hablar de política en la cena de Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para la cena de fin de año, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no tocar el tema de política para evitar peleas entre integrantes de las familias.

“Ahora la cena de fin de año, que se reúne la familia y que empiezan las discusiones, no hablemos de política, nada, nada, nada, no nos metamos en eso. ‘¡Es que se está destruyendo el país!’. No, no, no hablemos de eso; no, no nos metamos en eso. No tocar ese tema y no pelearnos”, llamó.

El mandatario federal aconsejó que si hay insistencia, tampoco se debe caer en la discusión y evitar que el festejo termine mal.

“Y ya, si están muy, muy, muy tercos, muy necios porque quieren pleito, porque están muy enojados, ya nada más decirle: Siga usted su camino, siga usted su camino”, señaló.

El presidente recurrió a un momento de la historia para ejemplificar cómo podría darse una respuesta a quienes busquen iniciar una plática entre los que están en contra de este gobierno y quiénes a favor, para que no concluya en discusiones.

–Una vez fueron a ver los diputados traidores de la legislatura cuando Madero era presidente, fueron a convencer de que renunciara. Bueno, vinieron aquí, a Palacio, y los escuchó Madero. Pero fíjense lo ofensivo, ¿no?, todos los traidores, que cuando se van, ya que:

–Señores, ¿ya terminaron?

–Sí, presidente –se quedan así– sí, presidente. Y piensan que Madero les va a dar la mano.

Se puso así: ‘Que les vaya bien’.

También dijo que estas diferencias se dan porque son diversos los puntos de vista, aunque se trate de la misma familia.