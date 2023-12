Menos homicidios y elecciones sin fraude, los deseos de AMLO para 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre los deseos de Año Nuevo para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que haya elecciones sin trampas ni fraudes y que disminuyan los delitos, en específico los homicidios dolosos.

“Que en las elecciones se deje en libertad a los ciudadanos; que haya elecciones limpias, libres; que sea el pueblo el que decida, elija; que no haya trampas, que no haya fraude. Eso es lo que deseo”, afirmó.

También deseó que la gente sea muy feliz, “que nuestro pueblo siga siendo muy feliz, que no se sufra, que nadie se enferme, que no haya pleitos, esto que siga pasando, que no haya agresiones, que vivamos en paz”.

Pensó además que se den más empleos y dijo que la tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo, “eso lo celebro mucho y lo deseo para el año próximo”.

Dijo esperar que 2024 sea igual que 2023 en la cuestión económica, por lo que espera que se tenga la misma tasa de crecimiento.

“Que haya trabajo, que se tengan los ingresos en las familias para satisfacer las necesidades básicas, que no haya crisis de consumo, que se siga reduciendo la inseguridad, que haya cada vez más paz, más tranquilidad”, añadió.