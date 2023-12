Se acordó con EU abrir el paso a ferrocarriles y los puentes fronterizos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que propuso reunirse en México con funcionarios de Estados Unidos por la preocupación de su homólogo Joe Biden en torno a la gran cantidad de personas migrantes en la frontera, que llegó a ser de 12 mil; después de la reunión de ayer se acordó no cerrar el paso a ferrocarriles y puentes fronterizos.

“Somos los principales socios comerciales en el mundo, México y Estados Unidos, ellos son nuestros principales socios y también nosotros en términos comerciales, y cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos, se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril, los puentes fronterizos”.

Aseguró que su postura se mantuvo en pedir que se atiendan las causas en los países de origen de quienes migran por falta de oportunidades.

“Se informó de cómo nuestro país sigue apoyando con programas como Sembrando vida, Jóvenes construyendo el futuro y otras acciones en el Caribe y Centroamérica y ellos están también haciendo lo propio, eso nos informaron y continúa el programa de dar becas de trabajo, visas temporales para trabajo mediante una solicitud”, indicó.

El trámite para solicitar una visa de trabajo permitió el ingreso de 30 mil personas migrantes por mes, pero se rebasó este número de llegadas en la frontera

Dijo que se tiene que cuidar la relación con Estados Unidos y también cuidar “a los migrantes evitando que corran peligro, evitando los riesgos”.

El presidente López Obrador dijo que estas reuniones con secretarios de Estado del país vecino “inicia porque el presidente Biden pide hablar conmigo preocupado por la situación en la frontera porque se llegó a un número de migrantes que no se había visto, creo que 10 mil 12 mil diarios en la frontera norte y esto llevó a que se cerraran aduanas y los pasos fronterizos del ferrocarril en algunos sitios, en algunos estados fronterizos y esto afecta el comercio y produce mucha intranquilidad y también es usado políticamente por los opositores”.

Dijo que en la llamada su homólogo estadunidense le pidió buscar juntos la solución y que le preocupaba lo que sucedía en la frontera.

“Yo le propuse que vinieran los secretarios de Estado, (Antony) Blinken, (Alejandro) Mayorkas, la señora Elizabeth (Sherwood-Randall), que son muy importantes en estos casos y en otros”, la llamada fue el 20 de diciembre y las propuestas de reunión en territorio mexicano fueron el 23 o el 27 de diciembre “y él aceptó porque es muy buena la relación con el presidente Biden y él es muy respetuoso de nosotros, de México”.

López Obrador admitió que con Biden no hubo ni amenazas ni sanciones para México. “Él entiende que es un fenómeno que tiene que ver con la pobreza, la gente de países que es un problema social y que no se resuelve nada más con medidas coercitivas”.

Dos elementos de su homólogo fueron destacados: que es el primer presidente que abre el camino para que de manera legal las personas migrantes inicien trámite y entren a Estados Unidos a trabajar; también que es el primero, entre republicanos y demócratas que no ha construido muro.

Se lograron 30 mil personas por mes con visas temporales de trabajo y llegaron a más de 300 mil.

“Es el primer presidente que no hace muro, que no está pensando en eso, es publicidad, eso no resuelve el problema, es propaganda y todos han hecho muro como manda

Habrá reuniones periódicas para ver cómo estará el avance en número de personas migrantes en la frontera. En la siguiente, funcionarios mexicanos visitarán Washington.

También buscan que se tengan reuniones en países centroamericanos y el Caribe, solo esperan que Bernardo Arévalo tome posesión como presidente de Guatemala, este 14 de enero, acto al que aún analiza asistir.