Sheinbaum: “Que la próxima tenga un avión de esos que no tenía ni Obama” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La precandidata presidencial de Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum Pardo, se sumó a las bromas del Día de los Inocentes al anunciar la necesidad de que “la próxima presidenta tenga un avión de esos que no tenía ni Obama”.

La mañana de este jueves 28, la morenista subió a sus redes sociales un video con el título “Reflexión del día”, similar a los que suele compartir mientras va en su auto en carretera como parte de su precampaña por el país.

Al anunciar que iba de Campeche a Mérida, donde tiene programado un mitin político, dijo en tono serio:

“Ahora que he estado viajando tanto por el país, pues he pensado que es importante que la próxima presidenta tenga un avión de esos que no tenía ni Obama”.