“Ya se tienen todos los medicamentos”: AMLO presume que está listo para inaugurar la megafarmacia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya se tienen todos los medicamentos que se requieren” en la “megafarmacia del Bienestar” que va a inaugurar este viernes en Huehuetoca, Estado de México, y la distribución estará en manos de las Fuerzas Armadas.

Birmex será la empresa encargada y “va a tener todo el apoyo de las Fuerzas Armada con aeronaves de la Fuerza Aérea, transporte terrestre y también aéreo”.

Recordó que su gobierno compró almacenes construidos del centro comercial Liverpool que son cerca de 40 mil metros cuadrados.

Es como cuatro zócalos techados, no solo para la farmacia sino para tener todos los medicamentos y eso va a funcionar cada vez mejor y gratuitos y de una vez les digo a los adversarios que si entregar medicamentos gratuitos a los pobres es ser populista que me apunten en la lista, porque deben ellos también entender que somos distintos”, señaló.

Los primeros estados donde se surtirán los medicamentos dependerá de las necesidades de abasto.

“Si en un centro de salud, hospital, no hay medicamento o se surte una receta pero falta tres, falta uno, para eso es esta farmacia, con el propósito de que se tenga toda la información de los medicamentos que hay en distintas bodegas o en almacenes, hospitales, farmacias, puede ser que falté un medicamento y esté en un estado o cerca de donde falte y desde esta farmacia central se va a tener el control”, dijo.

Las medicinas podrán llegar entre 24 y 48 horas para que le llegue al centro al hospital.

“Vamos a tener terminada la farmacia al mismo tiempo estas bodegas de Huehuetoca van a servir para almacenar medicamento que no falten. Nuestros adversarios están pendientes y quisieran que no esté la farmacia y sí va a estar para mañana”.

Este viernes irá a cortar el listón y dijo que se va a tener un sistema de comunicación pero dijo que “se va a ir normalizando el servicio”.

Sin embargo aseguró que la megafarmacia entra en operación “mañana mismo” y también se quejó de que “están apostando a que no van a haber medicinas y que va a estar vacía y esa va a ser la nota. Mejor que la nota sea que ya está la farmacia y que todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a la salud, lo que está establecido en la Constitución en el artículo 4o, el derecho del pueblo a la salud”.

Dijo que no va empezando y que su gobierno desde hace tiempo no cobra los medicamentos, aunque en los centros de salud aún aplican la categorización para cobrar a algunos pacientes y a otros no, dependiendo del criterio de las áreas de “trabajo social”.

El presidente afirmó que en 23 estados con IMSS Bienestar tienen un 97 por ciento de abasto y se comprometió a dejar un sistema de salud pública eficaz, de calidad, “el mejor del mundo aunque no les guste a los fachos, con todo respeto”.