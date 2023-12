AMLO dice que entregará la banda presidencial a una persona “buena, inteligente y honesta”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador intuye que entregará la banda presidencial a una persona “muy buena, trabajadora, muy inteligente y honesta”, lo cual fue seguido por los gritos de los asistentes a la inauguración de la Megafarmacia del Bienestar en Huehuetoca, Estado de México, que decían se trata de “Claudia”.

Expuso que antes no se distribuían los recursos de manera equitativa, pero “hacia adelante como esto ya se aprendió, ya se internalizó, ya la gente ha tomado conciencia porque lo más importante de todo ha sido el despertar ciudadano, el cabio de mentalidad”.

Entre el reconocimiento de la población, añadió: “Ya lo que viene va a ser mejor, yo no puedo decir qué nos va a deparar el futuro, pero intuyo y tengo –eso sí les puedo decir– un instinto certero de que a quien voy a entregarle la banda presidencial: va a ser muy buena, muy buena, trabajadora, bueno voy a decir, no me vayan a estar ahorita… no me vayan a cepillar”, dijo entre los gritos sobre “Claudia” Sheinbaum, candidata presidencial de Morena.

“Una persona trabajadora, una persona muy inteligente, una persona muy honesta, que viva Huehuetoca”, dijo para finalizar su discurso esta tarde.