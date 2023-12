El EZLN sigue siendo referente ante sistemas de opresión y despojo: Investigadora

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (proceso.com.mx).- A 30 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), este movimiento “sigue siendo un referente obligado para pensar las alternativas a los sistemas de opresión, violencia y despojo”, señaló Xóchitl Leyva Solano, profesora e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en San Cristóbal de Las Casas.

La activista de las “redes altermundistas” apuntó que, en contraparte, “tenemos un gobernante (en referencia a Andrés Manuel López Obrador) que se agencia la representación y la causa de los pobres y no escucha la diversidad de sus modos de pensar, sus demandas, sus formas de mirar el mundo y lo que nos está pasando”.

Agregó que, para el presidente de México, en Chiapas “no pasa lo que pasa y tiene una corte de seguidores que le aplauden y con su acción se vuelven cómplices de lo que ahí pasa por omisión, permisión y complicidad”.

Aseguró que “es difícil pensar el movimiento zapatista en una cuenta corta de 30 años. Ellos mismos desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona, ubicaron la dimensión de su lucha en una cuenta de larga duración, cuando dijeron: ‘Somos producto de 500 años de luchas: primero, contra la esclavitud, en la guerra de Independencia contra España encabezada por los insurgentes; después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano; luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo; después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata…”.

Dijo que eso mismo hacen ahora en la serie de comunicados que desde octubre y al día de hoy han publicado. Ponen sobre la mesa su otro calendario: ”500, 40, 30, 20, 10 años después”. O bien: “México 40, 30, 20, 10, 2, 1 año después”.

Leyva Solano, quien después del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994 acuña los conceptos de “redes neozapatistas” y “neozapatismo” para reflexionar, crear y tejer redes altermundistas en tiempos de la ofensiva global neoliberal, platicó sobre el aporte más relevante que ha dado el EZLN desde su alzamiento.

“Más que hacer una valoración de ellos, lo que puedo es señalar que estos 30 años son parte de una larga lucha de los pueblos originarios de Chiapas, México y el mundo. Una lucha muy especial por muchas razones, una de ellas, ya la he mencionado en mis publicaciones: descentran la autonomía de la idea Estadocéntrica en que había sido concebida y la viven, comparten ante el mundo como una práctica de completitud de todas las esferas de la vida que se da de facto y sin permiso (de los Estados, las leyes, los organismos supranacionales) y que, de primero y básico, busca retejer la red de la vida en medio de las guerras, la muerte y el horror en que les ha tocado caminar su lucha como zapatistas desde ese 1 de enero de 1994”.

Sobre los cambios o reestructuración del EZLN en su territorio para el ejercicio de su autonomía, la investigadora y activista que trabaja en el campo de las ciencias sociales de la mano de mujeres y jóvenes de pueblos en resistencia de Chiapas, apuntó que en la Novena Parte de la serie de comunicados del EZLN, el 12 de noviembre de 2023, los zapatistas dieron a conocer al mundo la “nueva estructura de la autonomía zapatista, y nos advierten que vamos a requerir tiempo para comprenderla y que es una estructura en proceso”.

“Luego nos dan a conocer parte de cómo en los últimos 10 años lo han pensado y en los últimos 3 años lo han estado trabajando colectivamente. Señalo todo esto porque es parte de la respuesta a tu pregunta: los cambios en la estructura han requerido de deliberaciones colectivas, tiempo, reflexiones colectivas, críticas y autocríticas”, indicó Leyva Solano.

“Conozco de primera mano a muchas de las comunidades que están en este movimiento y desde que llegué a su territorio, en 1987, he visto cómo practican esto que ahora nos señalan: consultas, críticas, reflexiones colectivas, repensar el camino en colectividad y volver a empezar. Entonces cómo considero esos cambios, un paso en ese modo de hacer, de ser y de andar de otro modo el gobierno propio. Nada menor en un mundo en donde todo se reduce a la democracia representativa, partidos y elecciones. Al dinero que mueve esa maquinaria y que acá no tiene ese papel”, indicó.

- ¿Hacia dónde se perfila el EZLN en su próxima etapa?

- El EZLN, con su elemento político y militar, ha sido un actor muy importante para la política en México y la globalización de la esperanza en el mundo. En esta fase de avance de las derechas en el mundo, de crecimiento del crimen organizado con mayor fuerza y profundidad, de guerras de exterminio por varias partes del planeta, el EZLN sigue siendo un referente obligado para pensar las alternativas a los sistemas de opresión, violencia y despojo.

“Pero no sólo pensarlas en abstracto y como constructo teórico, sino desde el encarnar las alternativas, avanzar, caer, levantarse, volver a empezar y reestructurarse ante las nuevas realidades. Cito el fragmento en el que ellos mismos nos explican por qué se reestructura la autonomía: ‘se hace para enfrentar lo peor de la Hidra, su bestialidad más infame y su locura destructiva. Sus guerras e invasiones empresariales y militares’”.

- Desde el 2018 hay un gobierno que se dice de izquierda en México y parece que ha minimizado o ignorado la lucha de los pueblos zapatistas, ¿Cómo ve a este gobierno de la 4T en torno a la postura que ha tomado sobre el movimiento del EZLN?

- La crítica a la 4T ha sido aplastante. Intelectuales, movimientos y luchas de muy diversos orígenes han hecho un señalamiento puntual de los oscuros de la 4T. Incluso los intelectuales que han salido a su defensa han sido severamente cuestionados desde miradas sustentadas en otras fuentes. Algo que se ha criticado duramente a la 4T y a su líder es su incapacidad de escuchar a los pueblos, a las mujeres, a las diversidades sexuales. Esa sordera contrasta con una de las máximas y prácticas zapatistas: Caminar escuchando.

Leyva Solano añadió: “cuando se tiene un gobernante y un gobierno que aboga por los pobres y no escucha la diversidad de las luchas que ellos dan ¿qué puede uno decir? El no escuchar tiene implicaciones muy graves a todos los niveles: políticos, onto-epistémicos, prácticos. No es una discusión filosófica o teórica, es una realidad real. Tenemos un gobernante que se agencia la representación y la causa de los pobres y no escucha la diversidad de sus modos de pensar, sus demandas, sus formas de mirar el mundo y lo que nos está pasando”.