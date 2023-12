Estafan a cajera de Oxxo con billete falso de “520 pesos” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – La usuaria de TikTok Lupana Cano, quien asegura que trabaja como cajera en una tienda de conveniencia, compartió su mala experiencia porque un consumidor pagó con un billete falso.

En un video en esa red social, la influencer que aparece con la cuenta @DuaLupita mostró el billete que de un lado dice que es de 500 pesos, y del otro señala que es de 20.

La anécdota, contó, provocó las burlas de sus compañeros, también cajeros de Oxxo.

“Oigan, estoy haciendo un corte y estos se están riendo de mí por tonta que soy. Alguien me dio este billete. ¡No manchen! ¿Esto qué es? ¿Son 520? ¿O son 20 pesos o 500?”, dijo y luego le preguntó a su compañera cuánto dinero le falta en el corte de caja.

“Bueno, a mi me va a faltar tan solo 20 pesos en el corte, pero mira. Voy a pagar 20 y me voy a quedar con este de recuerdo. Pero, este, no sean así, chequen bien el billete”, dijo, tras mostrar el ticket de compra de quien la estafó.

El caso presuntamente ocurrió en Monterrey, Nuevo León. El video ya suma más de 8 millones de vistas.

El 3 de abril pasado, un joven compartió la fotografía de un billete de 120 pesos que salió de un cajero automático de Ciudad del Carmen, Campeche. También era falso.

El billete tenía la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz. En una esquina muestra el número 100 y en la otra, el 20.

¿Qué hacer en caso de un billete presuntamente falso?

De acuerdo con el Banco de México, para presentar un reclamación, la persona que recibió una Pieza Presuntamente Falsa (PPF) deberá acudir al banco al que pertenezca el cajero automático o la ventanilla bancaria, y:

Entregar la pieza. Si ya no la tuviera porque otro banco la retuvo, entonces deberá entregar el "Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados" (Anexo 6A), que ese otro banco debió entregarle a cambio de la PPF.

Entregar copia de su identificación oficial.

Elaborar un relato de puño y letra donde especifique detalladamente cómo obtuvo la PPF, incluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros datos.

Entregar el comprobante de la transacción; por ejemplo, recibo del cajero automático (sólo si cuenta con él, no es obligatorio).

A cambio, recibirá un Anexo 6A, que deberá contener un número del Sistema de Autenticación de Moneda ("Número de Recibo SAM") para dar seguimiento a su trámite, así como la leyenda "Reclamo".

El procedimiento completo se puede consultar en esta página de Banxico.