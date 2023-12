Activistas denuncian en la ONU desapariciones masivas de migrantes en México

GINEBRA (apro).- Activistas del colectivo EPUMX, formado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, denunciaron desapariciones masivas de migrantes en México, durante las reuniones que llevaron a cabo con los estados miembros de la ONU, en el marco de la pre sesión del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos.

“En México están ocurriendo desapariciones masivas de migrantes’’, dijo a Proceso el activista Daniel Alejandro Durán, durante su paso por Ginebra con motivo de la pre sesión del EPU México.

“Especialmente en el norte del país están teniendo lugar desapariciones masivas de migrantes, te estoy diciendo que desaparecen en grupos de 20, de 30 personas o más. Por ejemplo, llega un grupo de unos 200 o 300 migrantes a ciudades del norte del país y al siguiente día la mitad ya no aparece’’, dijo Durán.

“Si a los mexicanos nadie nos hace caso con familiares desaparecidos, mucho menos a los migrantes, no hay registro para ellos, es una crisis invisible’’, afirmó.

“No se está hablando de esto’’, agregó Durán, quien expuso que habló de esta problemática con varios representantes de los estados miembros de la ONU, incluyendo Estados Unidos, quienes mostraron gran preocupación por este flagelo.

El objetivo de estas reuniones de los miembros del colectivo EPUMX con diplomáticos de diversos países es para que durante el EPU de México que tendrá lugar el 24 de enero 2024, es el de cuestionar al estado mexicano sobre diversos temas relacionados a graves violaciones de DDHH y le extiendan las recomendaciones pertinentes.

Según Durán, los países con los que habló, entre ellos algunos europeos, saben los peligros a los que se enfrentan los migrantes con la presencia del crimen organizado y el aumento de la militarización, pero no estaban al tanto “de la magnitud de estas desapariciones”.

Mecanismo de Protección, desbordado

Otro de los temas que se discutieron a fondo con los representantes de los países ante la ONU es que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de DDHH está desbordado. Hasta la fecha hay 2 mil 456 personas beneficiarias, de las cuales 920 son periodistas y mil 536 son personas defensoras.

Paola Pacheco, del Espacio OSC, habló con los gobiernos sobre “el aumento de personas beneficiarias del mecanismo, pues se ha duplicado y aunque han aumentado el presupuesto en términos totales, no alcanza para el número de personas beneficiarias’’.

Además, se trató de que “varias de las personas beneficiarias están siendo retornadas a sus hogares sin ninguna política ni garantías de seguridad’’.

De igual forma, el colectivo lamentó que “en otros sexenios tuvimos mesas de trabajo con el Mecanismo de Protección para fortalecerlo, para hacer recomendaciones, sugerencias en temas muy técnicos y en estos cinco años ha sido muy complicado ser observadoras y acompañantes de las personas beneficiarias’’.

“Mucha gente en México que es defensora, no saben que existe un mecanismo de protección y es difícil que los integren o los incorporen, y cuando los incorporan también hay un trato desigual y no saben cómo funciona y el rol de la sociedad civil de acompañar e incluso representarlos.

“A veces el Estado implementa medidas que son solamente como un botón de asistencia que no sirve para nada. Las otras medidas que sí podrían servir como las medidas políticas como mesas de trabajo, avisos a los gobiernos estatales, se han dejado a un lado’’, detalló Pacheco.

En sus reuniones, Pacheco manifestó “gran preocupación porque hay muchas personas que no están siendo incorporadas, que los niveles de riesgo han aumentado, que no contemplan un enfoque colectivo, incorporan a una periodista o defensora, por ejemplo, y dejan a su familia de lado cuando el riesgo no es individual’’.

“Otro tema preocupante son los ataques a las madres buscadoras. En lo que va del sexenio han asesinado a 10 madres buscadoras y el Mecanismo no contempla que las buscadoras también son defensoras’’, deploró Pacheco.

En este contexto, desde el Espacio OSC propusieron a los estados miembros de la ONU hacer las siguientes recomendaciones en el próximo EPU de México:

“Adoptar medidas para la protección de personas defensoras y periodistas, implementando el 80% de las recomendaciones del diagnóstico sobre el Mecanismo Federal de Protección emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

“Generar una política pública de protección integral que incorpore acciones específicas en materia de prevención, protección, investigación y reparación, desde una perspectiva interseccional, diferencial y de género, a través de un plan nacional y planes estatales en conjunto con organizaciones de derechos humanos, personas defensoras y periodistas’.

“En el plazo de dos años, impulsar a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia la creación de directrices para la implementación de un plan de persecución penal de investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando el enfoque de género y la participación de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en la creación de las directrices”.

Y con respecto al espionaje: “Investigar y sancionar a los responsables de los actos de espionaje ilegal en contra de personas defensoras y periodistas de manera independiente, diligente y exhaustiva, así como publicar información completa y verificable sobre los programas informáticos de vigilancia utilizados actualmente por el Estado’’.