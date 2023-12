AMLO admite que no es objetivo con lo que hace Sheinbaum: "lo veo bien todo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y admitió que no es objetivo con las decisiones que toma la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum pues la quiere mucho.

“Todo lo veo muy bien. Mejor dicho, no soy objetivo. La tengo en un muy buen concepto, no soy objetivo, la considero una mujer extraordinaria, honesta, inteligente. Entonces no me pidan que dé mi punto de vista… es la líder de nuestro movimiento”, dijo.