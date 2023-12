Nuevo León: Luis Enrique Orozco advierte a Samuel García: "será responsable de las consecuencias"

MONTERREY, N.L. (apro).- Aunque reconoció que el gabinete estatal aún no lo obedece, el gobernador interino Luis Enrique Orozco Suárez, quien se pronunció en el puesto, advirtió a Samuel García Sepúlveda que se atenga a las consecuencias por ostentarse como jefe del ejecutivo estatal, después de renunciar a su aspiración presidencial.

Dijo, también, que ya analiza las medidas legales que emprenderá contra el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Palacios Pámanes quien habría incurrido en responsabilidad penal, al desobedecer su instrucción de permitirle entrar a su oficina de Palacio de Gobierno, que tomó García, de Movimiento Ciudadano (MC) desde el mismo sábado, luego de que este afirmara públicamente que renunciaba a su licencia de seis meses que había pedido a los legisladores para lanzarse a la campaña.

Sobre los recorridos que hizo el domingo Samuel García presentándose como mandatario, advirtió en entrevista Orozco: “La opinión del doctor Samuel García la respeto le he expresado de forma pública y privada mi respeto, pero él también será responsable de las consecuencias de sus decisiones, como yo también seré responsable de las mías”.

Se le advierte que, aunque públicamente es reconocido como hombre de leyes, por su pasado de vicefiscal, al asumir este puesto tiene que hacer labor política, a lo que responde que debe partir de la base de la legalidad para emprender cualquier acción.

La actuación del gabinete estatal hace suponer a la ciudadanía que parece gobernador solo de nombramiento, a lo que responde que el sábado, a las 3:30 horas, le envió al secretario general de Gobierno Javier Navarro un mail a su cuenta institucional y por mensaje de Whatsapp para comunicarle que quería reunirse con los secretarios, pero fue ignorado.

Ese mismo día la SCJN publicó en sus redes sociales un mensaje en el que reiteró que el gobernador en funciones de Nuevo León debe ser el interino, en la persona de Orozco Suárez, lo que le reforzó la seguridad en su posición.

Pese a las evidencias, que hacen suponer que mantienen lealtad hacia García, Orozco dice que tal vez sus subalternos no acudieron a su llamado por motivos personales justificados, lo cual no acarrearía consecuencias legales.

Este lunes Nuevo León amanece con dos gobernadores, uno que se dice constitucional, que regresó, y el otro que se dice interino, nombrado por los diputados.

Orozco, licenciado en Derecho y con maestría de la Universidad Autónoma de Nuevo León quiso ingresar a su oficina en Palacio de Gobierno la madrugada del 2 de junio, cuando iniciaba el interinato votado en el Congreso Local, pero fue impedido por policías que sitiaron el inmueble. Samuel García declaró el domingo que él estaba en la oficina que supuestamente le corresponde ocupar el interino, a donde lo “invitó” a dialogar.

Al respecto, Orozco quien al entrar a Palacio tuvo que dar una conferencia de prensa en ese momento, en una escalinata, reconoció que no pudo ingresar a su lugar de trabajo, por disposición de la policía que cerró las puertas.

Igual, las oficinas de otras instituciones relacionadas con el Poder ejecutivo fueron “avasalladas”, para impedir su acceso, dice.

Pese a ello, se abstendrá de recuperar por el uso de la fuerza las instalaciones donde debería de despachar y a las que se le ha negado el acceso.

“Esa decisión (de cerrar Palacio) no la tomé yo, pero he expresado mi voluntad de hacer una transición ordenada pacífica y respetuosa, en un marco de legalidad y cordialidad. Eso trae como consecuencia que no haya dictado un acto que signifique tomar por la fuerza o ejercer violencia para reclamar las facultades inherentes a mi cargo. Si esto fuera indispensable para garantizar la gobernabilidad, por interés mayor de la ciudadanía, lo haré, pero no advierto la necesidad de ejercer violencia, sería el último de los recursos para cumplir la orden que me dio el Congreso”, señaló.